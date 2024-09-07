Уламки дронів впали на житловий будинок та дитячий садок у Києві, — КМВА

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у Печерському районі столиці сталося загоряння на відкритій території площею близько 10 м кв.

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У ніч з 6 на 7 вересня російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками, внаслідок чого уламки дронів впали на житловий будинок та територію дитячого садочку. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Внаслідок атаки російських ударних БпЛА в Печерському районі Києва зафіксовано падіння уламків. Попередньо, у дворі житлового будинку", — зазначив Попко.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних БпЛА в районі Києва. Вибухи у місті чули кореспонденти Фокусу.

Згодом Сергій Попко повідомив, що уламки російських дронів впали ще й у Дніпровському районі столиці.

"Попередньо, на територію дитячого садочку. Оперативні служби слідують на місце. Інформація щодо руйнувань чи потерпілих уточнюється", — йдеться у повідомленні.

О 3:51 в КМВА повідомили, що у Печерському районі столиці сталося загоряння на відкритій території площею близько 10 м кв. За попередніми даними, обійшлось без жертв та руйнувань.

Міський голова Києва Віталій Кличко поки не коментував інформації щодо падіння уламків ворожих безпілотників.

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпровському районі Києва уламки ударного російського безпілотника впали на дитячий майданчик.

У ніч з 5 на 6 вересня через падіння дрону-камікадзе типу "шахед" у селі Малехів Львівської області здійнялась пожежа на складських приміщеннях.