Обломки дронов упали на жилой дом и детский сад в Киеве, — КГВА

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в Печерском районе столицы произошло возгорание на открытой территории площадью около 10 м кв.

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В ночь с 6 на 7 сентября российские оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками, в результате чего обломки дронов упали на жилой дом и территорию детского сада. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"В результате атаки российских ударных БпЛА в Печерском районе Киева зафиксировано падение обломков. Предварительно, во дворе жилого дома", — отметил Попко.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ударных БпЛА в районе Киева. Взрывы в городе слышали корреспонденты Фокуса.

Впоследствии Сергей Попко сообщил, что обломки российских дронов упали еще и в Днепровском районе столицы.

"Предварительно, на территорию детского сада. Оперативные службы следуют на место. Информация о разрушениях или пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

В 3:51 в КГВА сообщили, что в Печерском районе столицы произошло возгорание на открытой территории площадью около 10 м кв. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

Городской голова Киева Виталий Кличко пока не комментировал информацию о падении обломков вражеских беспилотников.

Напомним, 29 августа в Днепровском районе Киева обломки ударного российского беспилотника упали на детскую площадку.

В ночь с 5 на 6 сентября из-за падения дрона-камикадзе типа "шахед" в селе Малехов Львовской области поднялся пожар на складских помещениях.