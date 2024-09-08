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Украина

Не связан с газом: новые подробности взрыва на АТП в Киеве (фото)

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Фото: пресс-служба ГСЧС | АТП в Киеве

В аварийную службу "Киевгаза" поступила заявка о взрыве неизвестной смеси. По прибытии на место выяснилось, что здание, на территории которого произошел взрыв, не газифицировано.

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В Голосеевском районе Киева 7 сентября на одном из автотранспортных предприятий прогремел взрыв. В результате чего частично разрушено двухэтажное здание. Предварительная информация о взрыве газа не подтвердилась. Об этом сообщили в Киевской государственной военной администрации.

"Информация о взрыве газа не подтвердилась — по информации АО "Киевгаз", здание газифицировано не было. В аварийную службу "Киевгаза" поступила заявка о взрыве неизвестной смеси. По прибытии на место выяснилось, что здание, на территории которого произошел взрыв, не газифицировано. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия", — говорится в сообщении.

В КГВА отметили, что причины аварии будут известны после завершения расследования.

Нашли тела трех человек

В результате взрыва двухэтажное здание 40 х 100 м. было частично частично разрушено. Пожара на месте взрыва не было.

Спасатели достали из-под завалов тела трех человек. Под завалами еще могут находиться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются. Все оперативные службы работают на месте.

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Фото: пресс-служба ГСЧС
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На месте взрыва в Голосеевском районе работают 42 спасателя, кинологи и 13 единиц техники.

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Напомним, что в Голосеевском районе частично разрушено двухэтажное здание. В ГСЧС заверили, что взрыв не связан с боевыми действиями. На месте работают экстренные службы.