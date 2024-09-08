Не пов'язаний з газом: нові подробиці вибуху на АТП в Києві (фото)

До аварійної служби "Київгазу" надійшла заявка про вибух невідомої суміші. Після прибуття на місце зʼясувалося, що будівля, на території якої стався вибух не газифікована.

Related video

В Голосіївському районі Києва 7 вересня на одному з автотранспортних підприємств пролунав вибух. Внаслідок чого частково зруйнована двоповерхова будівля. Попередня інформація про вибух газу не підтвердилася. Про це повідомили в Київській державній військовій адміністрації.

"Інформація про вибух газу не підтвердилась — за інформацією АТ "Київгаз", будівля газифікована не була. До аварійної служби "Київгазу" надійшла заявка про вибух невідомої суміші. Після прибуття на місце зʼясувалося, що будівля, на території якої стався вибух не газифікована. Екстрені служби продовжують працювати на місці події", — йдеться в повідомленні.

В КМВА зазначили, що причини аварії будуть відомі після завершення розслідування.

Знайшли тіла трьох людей

Внаслідок вибуху двоповерхова будівля 40 х 100 м. була частково часткове зруйнована. Пожежі на місці вибуху не було.

Рятувальники дістали з-пд завалів тіла трьох осіб. Під завалами ще можуть перебувати люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Всі оперативні служби працюють на місці.

Фото: прес-служба ДСНС

На місці вибуху в Голосіївському районі працюють 42 рятувальника, кінологи та 13 одиниць техніки.

Нагадаємо, що у Голосіївському районі частково зруйнована двоповерхова будівля. У ДСНС запевнили, що вибух не пов'язаний з бойовими діями. На місці працюють екстрені служби.