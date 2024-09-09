Осталось меньше недели: Фокус собирает предложения для рейтинга топ 50 блогеров Украины

Украинцы могут помочь блогерам и блогеркам, которые выпускают полезный и проукраинский контент во время российско-украинской войны. Важно, чтобы они не были причастны к коррупции и другой антигосударственной деятельности. Те, кто попадут в топ 50 2024 года, получат большую популярность и будут еще больше помогать Украине.

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Все меньше времени остается для внесения блогеров и блогерок в специальную Google-форму, в которой собирают кандидатов для топ 50 2024 года. Каждый желающий имеет возможность заполнить анкету и сделать своего любимца более популярным. Благодаря этому активисты будут собирать больше донатов для помощи Силам обороны и доносить проукраинские месседжи до аудитории. Рейтинг появится на портале Фокуса в середине октября 2024 года.

Анонс голосования за топ 50 блогеров и блогерок Украины появился на портале 28 августа. Украинцы начали вносить своих кандидатов на звание лучших. На момент публикации статьи этих кандидатов было более 120 человек. Среди них есть волонтеры и общественные активисты, закрывающие большие сборы на ВСУ, комики, которые шутят об украинцах и высмеивают россиян, а также краеведы, журналисты, военные, врачи, повара, телеведущие и тому подобное. Времени, чтобы добавить своего любимца, все меньше: дедлайн — 12 сентября, напоминает Фокус. После этого сформируют лонглист и начнется голосование.

Чтобы внести блогера или блогерку в список кандидатов, следует воспользоваться специальной формой, доступной по ссылке https://forms.gle/MR8ndrNHzyz8b8LWA. Форма содержит три вопроса. Первый вопрос — как зовут любимца. Второй — ссылка на известные соцсети. Третий — кто именно вносит предложение (поклонник или представитель).

График составления топ 50 блогеров по версии читателей Фокуса:

формирование лонглиста — до 12 сентября;

начало голосования — 16 сентября;

завершение голосования и определение лучших — 14 октября;

публикация топ 50 блогеров — 16 октября.

Чтобы блогер или блогерка попали в лонглист, они будут оцениваться по шести критериям:

популярность — сколько у кандидата подписчиков, упоминается ли в Google-трендах и в украинских медиа; полезность контента — публиковал/озвучивал ли антинаучные тезисы, призывал ли к насилию или дискриминации по любому признаку; поддержка Украины и Сил обороны — собирает ли кандидат средства для помощи ВСУ, донатит ли; отсутствие уголовных производств или соответствующих решений суда — важно, чтобы у кандидата не было подозрений, обвинений, приговоров по статьям о коррупции, государственной измене, коллаборационистской деятельности и т.д; гражданская активность — устраивает ли акции в поддержку Украины (особенно, если находится за рубежом); "зашкварность" — если этот показатель высокий, то блогер или блогерка не попадет в рейтинг.

Напоминаем, в августе вышел "Топ 100 влиятельных украинцев 2024 года": в перечень попали четыре министра (один из них — уже экс-министр).