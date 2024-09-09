Залишилось менше тижня: Фокус збирає пропозиції для рейтингу топ 50 блогерів України

Українці можуть допомогти блогерам та блогеркам, які випускають корисний та проукраїнський контент під час російсько-української війни. Важливо, щоб вони не були причетні до корупції та іншої антидержавної діяльності. Ті, хто потраплять до топ 50 2024 року, здобудуть більшу популярність і ще більше допомагатимуть Україні.

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Все менше часу залишається для внесення блогерів та блогерок у спеціальну Google-форму, у якій збирають кандидатів для топ 50 2024 року. Кожен охочий має можливість заповнити анкету і зробити свого улюбленця більш популярним. Завдяки цьому активісти збиратимуть більше донатів для допомоги Силам оборони і доноситимуть проукраїнські меседжі до аудиторії. Рейтинг з'явиться на порталі Фокусу у середині жовтня 2024 року.

Анонс голосування за топ 50 блогерів та блогерок України з'явився на порталі 28 серпня. Українці почали вносити своїх кандидатів на звання найкращих. На момент публікації статті цих кандидатів було понад 120 осіб. Серед них є волонтери та громадські активісти, які закривають великі збори на ЗСУ, коміки, які жартують про українців та висміюють росіян, а також краєзнавці, журналісти, військові, лікарі, кухарі, телеведучі тощо. Часу, щоб додати свого улюбленця, все менше: дедлайн — 12 вересня, нагадує Фокус. Після цього сформують лонґліст та почнеться голосування.

Щоб внести блогера чи блогерку у список кандидатів, слід скористатись спеціальною формою, доступною за посиланням https://forms.gle/MR8ndrNHzyz8b8LWA. Форма містить три питання. Перше питання — як звати улюбленця. Друге — посилання на відомі соцмережі. Третє — хто саме вносить пропозицію (шанувальник чи представник).

Графік складання топ 50 блогерів за версією читачів Фокусу:

формування лонґліста — до 12 вересня;

початок голосування — 16 вересня;

завершення голосування та визначення кращих — 14 жовтня;

публікація топ 50 блогерів — 16 жовтня.

Щоб блогер або блогерка потрапили у лонґліст, вони оцінюватимуться за шістьма критеріями:

популярність — скільки у кандидата підписників, чи згадується в Google-трендах та в українських медіа; корисність контенту — чи публікував/озвучував антинаукові тези, чи закликав до насильства або дискримінації за будь-якою ознакою; підтримка України та Сил оборони — чи кандидат збирає кошти для допомоги ЗСУ, чи донатить; відсутність кримінальних проваджень або відповідних рішень суду — важливо, щоб у кандидата не було підозр, обвинувачень, вироків за статтями про корупцію, державну зраду, колабораційну діяльність тощо; громадянська активність — чи влаштовує акції на підтримку України (особливо, якщо перебуває за кордоном); "зашкварність" — якщо цей показник високий, то блогер чи блогерка не потрапить до рейтингу.

Нагадуємо, у серпні вийшов "Топ 100 впливових українців 2024 року": у перелік потрапили чотири міністри (один з них — вже ексміністр).