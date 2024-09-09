На "свидании": экс-главу МИД Дмитрия Кулебу заметили с беляшами на Полтавщине (видео)
Бывший министр решил отдохнуть от дипломатии и предложил любимой местной выпечки.
Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после увольнения с должности "засветился" в футболке и джинсах в городе Пирятин на Полтавщине с пирятинским пряником и беляшами. Шуточное видео в сеть выложила пиарщица и издательница Светлана Павелецкая.
Женщина рассказала, что ее "пригласили на свидание", а оказалась она в Пирятине возле ларька, где продают беляши. Их для нее покупал Дмитрий Кулеба.
"Чем ты угощаешь?", — спросила Светлана.
"Это — известный пирятинский пряник, а это — тот самый легендарный пирятинский беляш, который я в детстве всегда ел на автостанции, потому что автобус "Ровны — Киев" здесь всегда останавливался. Пробуем", — сказал Дмитрий Кулеба и откусил "легендарный беляш".
Напомним, что 4 сентября председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в парламент поступило заявление от главы МИД об отставке.
Фокус выяснил причины увольнения Дмитрия Кулебы, а также писал о его достижениях на посту министра иностранных дел.