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Україна

На "побаченні": ексголову МЗС Дмитра Кулебу помітили з біляшами на Полтавщині (відео)

дмитро кулеба, мзс, пирятин, новини полтави, біляш, пирятинський пряник
Дмитро Кулеба

Колишній міністр вирішив відпочити від дипломатії та запропонував коханій місцевої випічки.

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Ексочільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба після звільнення з посади "засвітився" у футболці і джинсах у місті Пирятин на Полтавщині з пирятинським пряником та біляшами. Жартівливе відео в мережу виклала піарниця і видавчиня Світлана Павелецька.

Жінка розповіла, що її "запросили на побачення", а опинилася вона в Пирятині біля ларька, де продають біляші. Їх для неї купував Дмитро Кулеба.

"Чим ти пригощаєш?", — запитала Світлана.

"Це — відомий пирятинський пряник, а це — той самий легендарний пирятинський біляш, який я в дитинстві завжди їв на автостанції, бо автобус "Ровни — Київ" тут завжди зупинявся. Пробуємо", — сказав Дмитро Кулеба і відкусив "легендарний біляш".

Нагадаємо, що 4 вересня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що до парламенту надійшла заява від очільника МЗС про відставку.

Фокус з'ясував причини звільнення Дмитра Кулеби, а також писав про його досягнення на посаді міністра закордонних справ.