Бизнесмены Тарасовцы могли нанести вред природе Чернигова более чем на 216 млн грн, — СМИ

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В Чернигове набирает обороты скандал с загрязнением озера Земснаряд — одного из любимых мест отдыха черниговцев. Как сообщает "Знай" в своей статье, известная семья банкиров и застройщиков сваливает мусор прямо на прибрежной полосе озера.

Как пишут журналисты, за Тарасовцем в Чернигове уже тянется длинный шлейф скандалов. Например, известно, что, как владелец строительной компании "Основа-Строй-7", он продает людям квартиры, которые или годами не сдаются в эксплуатацию, или вообще могут быть никогда не построены.

Одним из доказательств того, что к масштабному засорению озера могут быть причастны Тарасовцы, является постановление коллегии судей по этому делу. В документе указано, что в вывозе мусора задействовано транспортное предприятие ЧАО "АТП 2550". А, как пишет издание, Юрий Тарасовец, согласно его декларации, является Председателем Наблюдательного совета этого предприятия.

В распоряжении журналистов оказался и документ, в котором указывается сумма экологического ущерба, нанесенного озеру Земснаряд. По расчетам специалистов Государственной экологической инспекции Украины, эта сумма составляет более 216 миллионов гривен.

Дмитрий Ткаченко, который живет рядом с озером, обратился в инспекцию, которая документально подтвердила масштабные экологические убытки для озера Земснаряд.

Черниговцы боятся, что Тарасовец начнет на озере незаконное строительство. В материале говорится, что состоянием на сейчас часть прибрежной полосы уже огорожена строительным забором и туда заехала строительная техника компании "Основа-Строй-7" Тарасовца.

Как сообщалось ранее, возглавляемый Николаем Тарасовцом (отец Юрия) черниговский Поликомбанк вскоре может быть ликвидирован. Это финансовое учреждение может прекратить существование из-за вывода капитала из банка и исчезновения основных залогов, которыми являются объекты "Основа-буд-7".