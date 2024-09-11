Бізнесмени Тарасовці могли завдати шкоди природі Чернігова більше ніж на 216 млн грн, — ЗМІ

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У Чернігові набирає обертів скандал із забрудненням озера Земснаряд – одного з улюбленого місць відпочинку чернігівців. Як повідомляє "Знай" у своїй статті, відома сім’я банкірів та забудовників звалює сміття прямо на прибережній смузі озера.

Як пишуть журналісти, за Тарасовцем у Чернігові вже тягнеться довгий шлейф скандалів. Наприклад, відомо, що, як власник будівельної компанії "Основа-Буд-7", він продає людям квартири, які або роками не здаються в експлуатацію, або взагалі можуть бути ніколи не збудовані.

Одним із доказів того, що до масштабного засмічення озера можуть бути причетні Тарасовці, є ухвала колегії суддів у цій справі. У документі вказано, що у вивезенні сміття задіяне транспортне підприємство ПрАТ "АТП 2550". А, як пише видання, Юрій Тарасовець, відповідно до його декларації, є Головою Наглядової ради цього підприємства.

У розпорядженні журналістів опинився і документ, в якому вказується сума екологічних збитків, завданих озеру Земснаряд. За розрахунками фахівців Державної екологічної інспекції України, ця сума становить більше 216 мільйонів гривень.

Дмитро Ткаченко, який живе поруч з озером, звернувся до інспекції, яка документально підтвердила масштабні екологічні збитки для озера Земснаряд.

Чернігівці бояться, що Тарасовець почне на озері незаконне будівництво. В матеріалі йдеться, що станом на зараз частина прибережної смуги вже обгороджена будівельним парканом і туди заїхала будівельна техніка компанії "Основа-Буд-7" Тарасовця.

Як повідомлялось раніше, очолюваний Миколою Тарасовцем (батько Юрія) чернігівський Полікомбанк незабаром може бути ліквідований. Ця фінансова установа може припинити існування через вивід капіталу з банку і зникнення основних застав, якими є об’єкти "Основа-буд-7".