Минприроды оценило убытки из-за загрязнения рек Сейм и Десна: какая сумма (видео)

По словам руководительницы ведомства Светланы Гринчук, сейчас ситуация контролируемая, а очистные сооружения Киевской области должны справиться с этим вызовом. Качество воды в кранах киевлян измениться не должно.

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Убытки от загрязнения рек Сейм и Десна уже достигли 405 млн гривен. Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона в среду, 11 сентября.

По ее словам, загрязнение Сейма уже прошло и ситуация улучшается. Загрязнение Десны замедляется, вода с нечистотами продвигается в пределах Черниговской области и достигнет Киевщины 14-16 сентября, а не 10-11 сентября, как прогнозировал Укргидрометцентр ранее.

"Стоит сказать, что на Киевщине загрязнение не фиксируется. На тех отрезках реки Десна в Черниговской области, где фиксируется загрязнение, оно уже не имеет такого однородного характера, как в начале было, и фиксируется достаточно точечно", — заявила Гринчук.

В сумму убытков, которая составляет уже составляет около 405 млн гривен, входит мор рыбы, вред экологии, окружающей среде, водоемам.

Министр подчеркнула, что ситуация контролируемая. По данным "Киевводоканала" и оценкам экспертов, очистные сооружения Киевской области должны справиться с этим вызовом. Кроме того, "Киевводоканал" заготовил 120 тонн пылевидного активированного угля. В случае ухудшения ситуации будет применяться технология усиленной очистки воды. Качество воды в кранах потребителей не изменится.

Напомним, 10 сентября заместитель директора "Киевводоканала" Владимир Костюк заявил, что при наихудшем сценарии Киеву придется отказаться от Деснянской станции и перейти на альтернативную систему водоснабжения — Днепровскую станцию и артезианские источники. Однако они не смогут обеспечить всю столицу.