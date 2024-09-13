Лодками собирают мертвую рыбу: для восстановления экосистемы Сейма и Десны понадобятся 2-3 года

С помощью спутниковых снимков установлено, что объем загрязненной воды, которая попала в реку Сейм из сахарного завода в Курской области, составляет приблизительно 5600 тонн.

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Качество воды в реке Сейм улучшается, а в Десне движение загрязнения замедляется, фиксируется точечно и не имеет однородного характера. Об этом сообщили в Министерстве экологии Украины.

"В водах Сейма, в точках, где началось движение загрязнения по территории Украины, содержание растворенного кислорода достигло нормы — 4 миллиграмма на дециметр кубический. Мор рыбы не фиксируется. В Десне загрязнение замедлилось, фиксируется точечно и имеет неоднородный характер", — отметила заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко.

Она добавила, что сейчас продолжаются мероприятия по ликвидации последствий загрязнения, а на Черниговщине работают три аэрационные установки и устанавливаются дополнительные системы аэрации в Киевской области. По ее словам, для сбора погибшей рыбы в Черниговской области сейчас задействовано 15 лодок и 142 специалиста.

Между тем небезразличными гражданами уже собрана 31 тонна погибшей рыбы — 12 тонн 150 кг на Сумщине и 19 тонн на Черниговщине.

Госводагентство и Госэкоинспекция продолжают осуществлять усиленный кризисный мониторинг состояния вод. Уже отобрано 195 проб воды в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Сейчас загрязнение прошло по Десне уже 242 км, а Киевщины загрязненная вода может достичь 14-16 сентября. С помощью спутниковых снимков был оценен объем загрязненной воды, которая попала в реку Сейм из сахарного завода в Курской области — это около 5600 тонн. Эта масса за несколько часов уничтожила весь растворенный кислород в воде, что привело к последствиям, которые последние недели наблюдались в Сейме.

В то же время по словам директора Института гидробиологии НАН Украины Сергея Афанасьева, экосистемы рек Сейм и Десна могут восстановиться за 2-3 года.

Напомним, что в конце августа российские оккупанты совершили экологическое преступление, сбрасывая отходы в реку Сейм. Загрязнение распространилось по всей акватории реки Сейм в пределах Сумской и добралось до Черниговской области.