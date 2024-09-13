Човнами збирають мертву рибу: для відновлення екосистеми Сейму і Десни знадобляться 2-3 роки

За допомогою супутникових знімків встановлено, що обсяг забрудненої води, яка потрапила у річку Сейм з цукрового заводу в Курської області, становить приблизно 5600 тонн.

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Якість води у річці Сейм покращується, а у Десні рух забруднення сповільнюється, фіксується точково та не має однорідного характеру. Про це повідомили в Міністерстві екології України.

"У водах Сейму, в точках, де почався рух забруднення територією України, вміст розчиненого кисню досяг норми – 4 міліграми на дециметр кубічний. Мор риби не фіксується. У Десні забруднення сповільнилося, фіксується точково та має неоднорідний характер", — зазначила заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко.

Вона додала, що зараз тривають заходи з ліквідації наслідків забруднення, а на Чернігівщині працюють три аераційні установки та встановлюються додаткові системи аерації в Київській області. За її словами, для збору загиблої риби у Чернігівській області зараз задіяно 15 човнів та 142 фахівця.

Між тимЮ небайдужими громадянами вже зібрано 31 тонну загиблої риби – 12 тонн 150 кг на Сумщинi та 19 тонн на Чернігівщині.

Держводагентство та Держекоінспекція продовжують здійснювати посилений кризовий моніторинг стану вод. Вже відібрано 195 проб води у Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Зараз забруднення пройшло Десною вже 242 км, а Київщини забруднена вода може досягнути 14-16 вересня. За допомогою супутникових знімків було оцінено обсяг забрудненої води, яка потрапила у річку Сейм з цукрового заводу в Курської області – це близько 5600 тонн. Ця маса за декілька годин знищила весь розчинений кисень у воді, що призвело до наслідків, які останні тижні спостерігалися у Сеймі.

Водночас за словами директора Інституту гідробіології НАН України Сергія Афанасьєва, екосистеми річок Сейм та Десна можуть відновитися за 2-3 роки.

Нагадаємо, що наприкінці серпня російські окупанти вчинили екологічний злочин, скидаючи відходи у річку Сейм. Забруднення поширилось по всій акваторії річки Сейм у межах Сумської та дісталося Чернігівської області.