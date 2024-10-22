Забруднення Десни та Сейму: у Мінекології розповіли про стан річок в Україні

За словами Олени Крамаренко, жодних додаткових дій з очищення або поліпшення якості води в цих річках не потрібно. Вода охолоджується, а її насичення киснем відбувається природним шляхом.

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Через забруднення річок Десна і Сейм постраждали Сумська та Чернігівська області. Про це розповіла перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко в інтерв'ю "РБК-Україна".

За її словами, наразі забруднення річок уже не фіксують, а ситуацію експерти називають стабільною.

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"Вода зараз має природний колір, без специфічного запаху. Замору риби теж не бачимо, а показники якості води характерні для цього періоду року", — розповіла Крамаренко.

При цьому вона уточнила, що те забруднення, яке спостерігалося в серпні та вересні, не просувається далі.

"Відбулося розведення. І ми бачимо, що показники якості води в річках поступово поліпшуються і досягають норми. Показники хімічного споживання кисню, розчиненого кисню по всіх контрольних пунктах — у межах норми", — розповіла Крамаренко.

Водночас, як зазначила представниця уряду, Держводагентство і Держекоінспекція і далі продовжують стежити за станом вод.

"У зв'язку зі стабілізацією стану перейшли від щоденного відбору проб до щотижневого — для проведення досліджень. Також річку Десна насичують киснем за допомогою аераційних установок. Тому зараз уже точно можна сказати, що ситуація стабільна", — сказала вона.

Крамаренко заявила, що жодних додаткових дій з очищення або поліпшення якості води в цих річках не потрібно. Вода охолоджується, а її насичення киснем відбувається природним шляхом. Однак Мінекології розробляє план дій щодо оздоровлення Сейму та Десни.

Водночас, за словами заступника міністра, надзвичайна подія виявила слабкі місця.

"Ну а причиною забруднення стало скидання виробничих стічних вод цукрового заводу на території РФ. Цей висновок поділяють усі наукові установи, які проводили дослідження", — підкреслила Крамаренко.

Нагадаємо, ще у вересні Міндовкілля оцінило збитки через забруднення річок Сейм і Десна. За словами очільниці відомства Світлани Гринчук, наразі ситуація контрольована, а очисні споруди Київської області мають впоратися з цим викликом. Якість води в кранах киян змінитися не повинна.