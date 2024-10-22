Загрязнение Десны и Сейма: в Минэкологии рассказали о состоянии рек в Украине

По словам Елены Крамаренко, никаких дополнительных действий по очистке или улучшению качества воды в этих реках не требуется. Вода охлаждается, а ее насыщение кислородом происходит естественным путем.

Related video

Из-за загрязнения рек Десна и Сейм пострадали Сумская и Черниговская области. Об этом рассказала первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко в интервью "РБК-Украина".

По ее словам, на данный момент загрязнение рек уже не фиксируют, а ситуацию эксперты называют стабильной.

Важно

Темное пятно и запах: в Сейме заметили повторное загрязнение, которое направляется в Десну, — Минприроды

"Вода сейчас имеет естественный цвет, без специфического запаха. Замора рыбы тоже не видим, а показатели качества воды характерны для этого периода года", — рассказала Крамаренко.

При этом она уточнила, что то загрязнение, которое наблюдалось в августе и сентябре, не продвигается дальше.

"Произошло разбавление. И мы видим, что показатели качества воды в реках постепенно улучшаются и достигают нормы. Показатели химического потребления кислорода, растворенного кислорода по всем контрольным пунктам — в пределах нормы", — рассказала Крамаренко.

При этом, как отметила представитель правительства, Госводагентство и Госэкоинспекция и дальше продолжают следить за состоянием вод.

"В связи со стабилизацией состояния перешли от ежедневного отбора проб к еженедельному — для проведения исследований. Также реку Десна насыщают кислородом с помощью аэрационных установок. Поэтому сейчас уже точно можно сказать, что ситуация стабильная", — сказала она.

Крамаренко заявила, что никаких дополнительных действий по очистке или улучшению качества воды в этих реках не требуется. Вода охлаждается, а ее насыщение кислородом происходит естественным путем. Однако Минэкологии разрабатывает план действий по оздоровлению Сейма и Десны.

При этом, по словам замминистра, чрезвычайное событие выявило слабые места.

"Ну а причиной загрязнения стал сброс производственных сточных вод сахарного завода на территории РФ. Этот вывод разделяют все научные учреждения, проводившие исследования", — подчеркнула Крамаренко.

Напомним, еще в сентябре Минприроды оценило убытки из-за загрязнения рек Сейм и Десна. По словам руководительницы ведомства Светланы Гринчук, сейчас ситуация контролируемая, а очистные сооружения Киевской области должны справиться с этим вызовом. Качество воды в кранах киевлян измениться не должно.