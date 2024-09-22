Темное пятно и запах: в Сейме заметили повторное загрязнение, которое направляется в Десну, — Минприроды

Пятно загрязнения достигло средней части реки Сейм, рассказали в Минприроды. Выше и ниже этой части состояние воды улучшилось, рыба не погибает и почти отсутствует неприятный запах.

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Река Десна в Черниговской области постепенно оживает после появления ядовитого пятна, которое пришли из реки Сейм из-за сброса загрязнения с сахзавода в Курской области РФ. При этом в Сумской области, по которой протекает Сейм, заметили пятно с повторным загрязнением. О состоянии воды в Десне и Сейме пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов (Минприроды) рассказала на странице Facebook.

Сообщение Минприроды появилось в сети около 19 час. 22 сентября. В заметке говорится о состоянии воды в Сейме и Десне и о результатах анализов в Черниговской, Сумской, Киевской областях. Анализы показывают, что ситуация на Десне улучшилась. В частности, вода посветлела, есть небольшие пятна темного осадка, нет неприятного запаха, рыба не погибает. Кроме того, кое-где начали восстанавливаться "водные биоресурсы". При этом на Сейме, притоке Десны, есть определенные проблемы: пятно повторного загрязнения продолжает двигаться по руслу, говорится в сообщении Минприроды.

Какова ситуация вдоль Сейма:

село Чумаково — вода стала более прозрачная, но имеет зеленоватый оттенок;

села Мутин и Озаринцы (между селами — около 20 км по прямой) — мутная вода, потребление кислорода превышает норму в 4,3 раза, в воде отсутствует кислород;

город Батурин — есть потемнение воды и незначительный неприятный запах, потребление кислорода превышает норму в 1,1 раза;

Минприроды подытожило, что ниже Батурина все показатели не изменились: нет помутнения, рыба не дохнет. Также отметили, что пятен с загрязнением в пределах Киевской области нет.

Если обозначить указанные точки на карте, то видим, что пятно с загрязнением в районе Мутина и Озаринцев — за 50 км (по прямой через Батурин) до устья Сейма на реке Десна.

Загрязнение Десны — карта состояния воды согласно данным Минприроды 22 сентября Фото: Google Maps

На странице ЧАО АК "Киевводоканал" последние данные о качестве воды опубликованы 19 сентября. Указано, что все показатели в пределах нормы, а на случай проблем есть достаточное количество реагентов для обеззараживания.

Загрязнение Десны и Сейма — детали

Отметим, в начале сентября ряд ведомств сообщили, что в реке Сейм, притоке Десны, начался мор рыбы, а под поверхностью воды движется темное маслянистое пятно неизвестного происхождения. Позже выяснилось, что мор рыбы вызван сбросом органических веществ из российского сахарного завода в селе Теткино Курской области. В результате в воде критически снизилось содержание кислорода и начала гибнуть рыба и другие живые существа. Моделирование ситуации показало, что полоса загрязнения достигает Десны, а затем может попасть в водозабор Киева. Ориентировочное время, когда это могло случиться — 10-12 сентября.

11 сентября появилось заявление представителей КГГА и "Водоканала". Чиновники заверили, что специалисты следят за качеством воды и показатели в пределах нормы. Также они сообщили, что в Киеве ввели новую технологию очистки, реагенты для которой закупили при поддержке Европы.

Напоминаем, 20-21 сентября в Киеве существенно ухудшилось качество воздуха. В КГГА призвали киевлян немного меньше выходить на улицу и назвали причины такой ситуации.