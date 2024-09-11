Загрязнение Десны: в КГГА рассказали, есть ли угроза для жителей Киева (видео)

Вода из Десны, которая попадает в водопровод Киева, разбавляется в четыре раза, пояснил генеральный директор "Киевводоканала" Олег Лысюк. По его словам, учреждение следит за ситуацией, но пока показатели в пределах нормы.

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В Киев вскоре поступит активированный уголь, который поможет справиться с неприятным запахом воды, который заметили киевляне. Тем временем на водозаборе на Десне лаборатории дважды в сутки берут пробы и уверяют, что ядовитых веществ нет. Об угрозе загрязнения воды в Киеве говорили во время брифинга, который 11 сентября состоялся в КГГА.

КГГА пригласила рассказать о качестве воды двух должностных лиц: директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука и генерального директора "АК "Киевводоканал" Олега Лысюка. Они заверили, что лаборатории проводят постоянный мониторинг в точке, вода из которой доходит до Киева в течение суток. Пока результаты в пределах нормы и волноваться, набирать ли ванны, не нужно. Если показатели ухудшатся, что горожан предупредят, прозвучало на брифинге.

Готовятся также к борьбе с возможным загрязнением. Среди прочего, для борьбы с запахом вводят специальную технологию с использованием древесного угля. Технология называется "пылевидное углевание методом внесения в воду пульпы однопроцентного пылевидного активированного угля". Основной компонент уже отыскали в Европе и в пятницу он будет в Киеве, прозвучало на брифинге.

Олег Лысюк пояснил, что пробы дважды в сутки берут в селе Пуховка, а оттуда вода из Десны примерно за сутки доходит до Киева. По его словам, на сегодня результаты никаких опасений не вызывают. Также он отметил, что водоканал имеет достаточное количество реагентов, чтобы справиться с загрязнением, если оно возникнет. При этом следует учесть, что вода разбавляется в четыре раза.

"На сегодня в районе водозабора вода действительно хорошего качества. Никаких опасений нет. Но наблюдаем за ситуацию, которая была с рекой Сейм", — заявил руководитель учреждения.

В свою очередь Роман Ткачук сообщил, что соответствующие специалисты, начиная с 13 августа, следят за движением пятна загрязнения в Сейме. В регионе работает специальный штаб, проводят постоянный контроль качества воды, изменен технологический режим работы очистных сооружений.

"Вся наша система города готова к любым чрезвычайным происшествиям, связанным с ухудшением воды", — сказал он.

Загрязнение воды в Киеве — брифинг в КГГА 11 сентября

Загрязнение воды в Киеве — детали

О качестве воды в Киеве и загрязнении Десны говорила накануне министр окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в эфире телемарафона. По ее словам, пятно органического загрязнения (остатки растений) с сахарного завода на реке Сейм в РФ прошло 191 км. В районе Чернигова ситуация улучшилась, загрязнение уже не однородное. На сегодня решают проблему сбора и утилизации погибшей рыбы. Ядовитых веществ в воде нет, впрочем, есть определенное превышение уровня марганца и железа, но так бывает в это время года, объяснила чиновница.

Загрязнение воды в Киеве — комментарий Светланы Гринчук 10 сентября

Отметим, Фокус писал, что об ухудшении качества воды в реках Сейм и Десна, которое произошло в начале сентября 2024 года. Местные жители заметили темное пятно, которое двигалось под толщей воды, начала гибнуть рыба. Позже представители соответствующих ведомств сообщили, что мор рыбы — результат снижения содержания кислорода из-за органического загрязнения, которое пришло с территории РФ. Моделирование ситуации, проведенное "Укргидрометцентром" показало, что время появления возможного загрязнения под Киевом — 14-16 сентября. Между тем в сети появился не верифицированный документ, в котором Департамент здравоохранения КГГА рекомендовал медучреждениям сделать запас питьевой воды.

Напоминаем, 10 сентября заместитель директора ЧАО "Киевводоканал" Владимир Костюк рассказал, что будет делать предприятие, если будет существенное ухудшение качества питьевой воды.