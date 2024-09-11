Забруднення Десни: у КМДА розповіли, чи є загроза для жителів Києва (відео)

Вода з Десни, яка потрапляє у водогін Києва, розбавляється у чотири рази, пояснив генеральний директор "Київводоканалу" Олег Лисюк. З його слів, установа стежить за ситуацією, але поки що показники у межах норми.

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У Київ незабаром надійде активоване вугілля, яке допоможе впоратися з неприємним запахом води, який помітили кияни. Водночас на водозаборі на Десні лабораторії двічі на добу беруть проби і запевняють, що отруйних речовин немає. Про загрозу забруднення води в Києві говорили під час брифінгу, який 11 вересня відбувся в КМДА.

КМДА запросила розповісти про якість води двох посадовців: директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука та генерального директора ПрАТ "АК "Київводоканал" Олега Лисюка. Вони запевнили, що лабораторії проводять постійний моніторинг у точці, вода з якої доходить до Києва протягом доби. Поки що результати у межах норми і хвилюватись, чи набирати ванни, не потрібно. Якщо показники погіршаться, то містян попередять, пролунало на брифінгу.

Готуються також до боротьби з можливим забруднення. Серед іншого, для боротьби з запахом впроваджують спеціальну технологію з використанням деревного вугілля. Технологія називається "пиловидне вуглевання методом внесення у воду пульпи однопроцентного пиловидного активованого вугілля". Основний компонент вже відшукали у Європі і в п'ятницю він буде в Києві, пролунало на брифінгу.

Олег Лисюк пояснив, що проби двічі на добу беруть у Пухівці, а звідти вода з Десни приблизно за добу доходить до Києва. З його слів, на сьогодні результати жодних побоювань не викликають. Також він зазначив, що водоканал має достатню кількість реагентів, щоб упоратися із забрудненням, якщо воно виникне. Водночас слід врахувати, що вода розбавляється у чотири рази.

"На сьогодні в районі водозабору вода дійсно гарної якості. Ніяких побоювань немає. Але спостерігаємо за ситуацію, яка була з річкою Сейм", — заявив керівник установи.

Своєю чергою Роман Ткачук повідомив, що відповідні фахівці, починаючи з 13 серпня, стежать за рухом плями забруднення у Сеймі. У регіоні працює спеціальний штаб, проводять постійний контроль якості води, змінено технологічний режим роботи очисних споруд.

"Вся наша система міста готова до будь-яких надзвичайних подій, пов'язаних із погіршенням води", — сказав він.

Забруднення води в Києві - брифінг у КМДА 11 вересня

Забруднення води в Києві — деталі

Про якість води в Києві та забруднення Десни говорила напередодні міністерка довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук в ефірі телемарафону. З її слів, пляма органічного забруднення (рештки рослин) з цукрового заводу на річці Сейм у РФ пройшла вже 191 км. У районі Чернігова ситуація вже краща, забруднення вже не однорідне. На сьогодні розв'язують проблему збирання та утилізації загиблої риби. Отруйних речовин у воді немає, втім, є певне перевищення рівня марганцю і заліза, але так буває в цю пору року, пояснила чиновниця.

Забруднення води в Києві - коментар Світлани Гринчук 10 вересня

Зазначимо, Фокус писав про погіршення якості води у річках Сейм та Десна, яке відбулось на початку вересня 2024 року. Місцеві жителі помітили темну пляму, яка рухалась під товщею води, почала гинути риба. Згодом представники відповідних відомств повідомили, що мор риби — результат зниження вмісту кисню через органічне забруднення, яке прийшло з території РФ. Моделювання ситуації, проведене "Укргідрометцентром" показало, що час появи можливого забруднення під Києвом — 14-16 вересня. Водночас у мережі з'явився не верифікований документ, у якому Департамент охорони здоров'я КМДА рекомендував медзакладам зробити запас питної води.

Нагадуємо, 10 вересня заступник директора ПрАТ "Київводоканал" Володимир Костюк розповів, що буде робити підприємство, якщо буде суттєве погіршення якості питної води.