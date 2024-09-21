В Киеве снова значительно ухудшился воздух: горожанам рекомендуют закрыть окна (фото)

Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха являются пожары в регионе. Киев сейчас находится на 10 месте среди мировых столиц с худшим воздухом.

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По состоянию на вечер субботы, 21 сентября, в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Об этом сообщили в городской госадминистрации (КГГА).

Отмечается, что специалистами фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области, отмечают в КГГА.

До улучшения ситуации в администрации рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

очиститель воздуха нужно включить на максимальную мощность.

Как отмечается, следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно в приложении "Киев Цифровой".

Кроме того, узнать состояние воздуха можно и в городской системе мониторинга воздуха.

Согласно данным сервиса мониторинга качества воздуха IQAir, сейчас в столице худшая ситуация наблюдается в районах улиц Хоткевича, Каховская, Артема, Регенераторная, Горловская и других.

Киев сейчас находится на 10 месте среди мировых столиц с худшим воздухом.

Напомним, 20 сентября с индексом 176 AQI Киев занимал первое место в мировом рейтинге загрязнения воздуха. Даже в египетском Каире, который традиционно лидирует в рейтинге, индекс загрязненности был меньше.

Фокус писал, что 16 сентября в районе Вышгорода был зафиксирован масштабный пожар возле леса. Дым от него видели даже жители некоторых районов столицы.