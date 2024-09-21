У Києві знову значно погіршилося повітря: містянам рекомендують закрити вікна (фото)
Ймовірною причиною погіршення стану повітря є пожежі в регіоні. Київ наразі знаходиться на 10 місті серед світових столиць з найгіршим повітрям.
Станом на вечір суботи, 21 вересня, у Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Про це повідомили у міській держадміністрації (КМДА).
Зазначається, що спеціалістами фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).
Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області, зазначають у КМДА.
До покращення ситуації в адміністрації рекомендують:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- очищувач повітря потрібно увімкнути на максимум потужності.
Як наголошується, слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна в застосунку "Київ Цифровий".
Окрім того, дізнатися стан повітря можна й у міській системі моніторингу повітря.
Згідно з даними сервісу моніторингу якості повітря IQAir, наразі у столиці найгірша ситуація спостерігається у районах вулиць Хоткевича, Каховська, Артема, Регенераторна, Горлівська та інших.
Київ зараз знаходиться на 10 місті серед світових столиць з найгіршим повітрям.
Нагадаємо, 20 вересня з індексом 176 AQI Київ посідав перше місце у світовому рейтингу забруднення повітря. Навіть у єгипетському Каїрі, який традиційно лідирує у рейтингу, індекс забрудненості був менший.
Фокус писав, що 16 вересня в районі Вишгорода було зафіксовано масштабну пожежу біля лісу. Дим від неї бачили навіть жителі деяких районів столиці.