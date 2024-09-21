У Києві знову значно погіршилося повітря: містянам рекомендують закрити вікна (фото)

Ймовірною причиною погіршення стану повітря є пожежі в регіоні. Київ наразі знаходиться на 10 місті серед світових столиць з найгіршим повітрям.

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Станом на вечір суботи, 21 вересня, у Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Про це повідомили у міській держадміністрації (КМДА).

Зазначається, що спеціалістами фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області, зазначають у КМДА.

До покращення ситуації в адміністрації рекомендують:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

очищувач повітря потрібно увімкнути на максимум потужності.

Як наголошується, слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна в застосунку "Київ Цифровий".

Окрім того, дізнатися стан повітря можна й у міській системі моніторингу повітря.

Згідно з даними сервісу моніторингу якості повітря IQAir, наразі у столиці найгірша ситуація спостерігається у районах вулиць Хоткевича, Каховська, Артема, Регенераторна, Горлівська та інших.

Київ зараз знаходиться на 10 місті серед світових столиць з найгіршим повітрям.

Нагадаємо, 20 вересня з індексом 176 AQI Київ посідав перше місце у світовому рейтингу забруднення повітря. Навіть у єгипетському Каїрі, який традиційно лідирує у рейтингу, індекс забрудненості був менший.

Фокус писав, що 16 вересня в районі Вишгорода було зафіксовано масштабну пожежу біля лісу. Дим від неї бачили навіть жителі деяких районів столиці.