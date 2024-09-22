Темна пляма та запах: у Сеймі помітили повторне забруднення, яке прямує до Десни, – Міндовкілля

Пляма забруднення досягнула середньої частини річки Сейм, розповіли в Міндовкілля. Вище і нижче цієї частини стан води покращився, риба не гине і майже відсутній неприємний запах.

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Річка Десна у Чернігівській області поступово оживає після появи отруйної плями, яка прийшли з річки Сейм через скидання бруду з цукрозаводу в Курської області РФ. Натомість у Сумській області, якою протікає Сейм, помітили пляму з повторним забрудненням. Про стан води в Десні та Сеймі пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів (Міндовкілля) розповіла на сторінці Facebook.

Допис Міндовкілля з'явився у мережі близько 19 год. 22 вересня. У дописі ідеться про стан води в Сеймі та Десні і про результати аналізів в Чернігівській, Сумській, Київській областях. Аналізи показують, що ситуація на Десні покращала. Зокрема, вода посвітліла, є невеликі плями темного осаду, немає неприємного запаху, риба не гине. Крім того, подекуди почали відновлюватись "водні біоресурси". При цьому на Сеймі, притоці Десни, є певні негаразди: пляма повторного забруднення продовжує рухатись річищем, ідеться у повідомленні Міндовкілля.

Яка ситуація вздовж Сейму:

село Чумакове — вода стала більш прозора, але має зеленкуватий відтінок;

села Мутин та Озаринці (між селами — близько 20 км по прямій) — мутна вода, споживання кисню перевищує норму в 4,3 раза, у воді відсутній кисень;

місто Батурин — є потемніння води і незначний неприємний запах, споживання кисню перевищу норму у 1,1 раза;

Міндовкілля підсумувало, що нижче Батурина усі показники не змінились: немає помутніння, риба не дохне. Також наголосили, що плям з забрудненням в межах Київської області немає.

Якщо позначити вказані точки на карті, то бачимо, що пляма з забрудненням в районі Мутина та Озаринців — за 50 км (по прямій) до гирла Сейму на річці Десна.

Забруднення Десни - карта стану води згідно з даними Міндовкілля 22 вересня Фото: Google Maps

На сторінці ПрАТ АК "Київводоканал" останні дані про якість води опубліковані 19 вересня. Вказано, що усі показники у межах норми, а на випадок проблем є достатня кількість реагентів для знезараження.

Забруднення Десни та Сейму — деталі

Зазначимо, на початку вересня низка відомств повідомили, що у річці Сейм, притоці Десни, почався мор риби, а під поверхнею води рухається темна масляниста пляма невідомого походження. Згодом з'ясувалось, що мор риби спричинений скидом органічних речовин з російського цукрового заводу у селі Тьоткине Курської області. Внаслідок цього у воді критично знизився вміст кисню і почала гинути риба та інші живі істоти. Моделювання ситуації показало, що смуга забруднення досягає Десни, а потім може потрапити до водозабору Києва. Орієнтовний час, коли це могло трапитись — 10-12 вересня.

11 вересня з'явилась заява представників КМДА та "Водоканалу". Посадовці запевнили, що фахівці стежать за якістю води і показники у межах норми. Також вони повідомили, що в Києві запровадили нову технологію очищення, реагенти для якої закупили за підтримки Європи.

Нагадуємо, 20-21 вересня у Києві суттєво погіршилась якість повітря. У КМДА закликали киян трохи менше виходити на вулицю і назвали причини такої ситуації.