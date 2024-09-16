Эпицентр в Румынии: жители Одессы и области ощутили сильное землетрясение (карта)

Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксированы в румынском городе Нехою, в 320 километрах от украинской Одессы. Также землетрясение ощутили в Молдове и момент попал в прямой эфир, когда в студии находилась президент Майя Санду.

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В понедельник, 16 сентября, жители Одессы и области могли почувствовать землетрясение, эпицентр которого был в Румынии. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Глубина очага, по информации от Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, составила 130 километров. Несмотря на то, что эпицентр землетрясения находился в Румынии и это магнитуда составила 5,2 баллов, его на себе могли ощутить жители Одессы и области.

Отдельно сообщается, что подземные толчки фиксировались в 15 км к северо-западу от румынского Нехою, а это всего в 340 километрах от Одессы.

Румынский телеканал Digi24 также сообщил, что землетрясение на себе ощутили и жители столицы — Бухареста, а также в Болгарии, Молдове и соответственно, в Украине.

"Не так давно произошло землетрясение. Сохраняйте спокойствие, могут последовать афтершоки. В настоящее время мы проводим разведку на местности, чтобы определить возможные последствия. Звонков на экстренный номер 112 не зарегистрировано", — заявили в Инспекции по чрезвычайным ситуациям Румынии.

Жители Одессы ощутили на себе сильное землетрясение Фото: Скриншот

Примечательно, что момент с землетрясением, которое ощутили даже в Молдове, попал в прямой эфир с главой государства. Майя Санду общалась с журналисткой, как в моменте все начало дрожать. Продлились подземные толчки всего несколько секунд, после чего ситуация стабилизировалась и разговор продолжился.

И в Турции незадолго до этого произошло землетрясение магнитудой 4,1. Речь о провинции Тунджели, о чем заявили в Агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях Турции (AFAD).

В Telegram-канале "Earthquake Info | Almaty, Kyrgyzstan" также сообщили о том, что землетрясение ощущалось на границе Кыргызстана с Синьцзяном, что в 220 километрах от Алматы в Казахстане. Магнитуда — 4,3.

В Кыргызстане произошло землетрясение Фото: Telegram

Информации о жертвах или разрушениях ни в одной стране, где было зафиксировано опасное природное явление, не было.

Напомним, 16 августа в Украине предупреждали о том, что могут ощущаться последствия мощного землетрясения в ряде регионов. По словам сейсмолога Александра Кендзера, толчки могли добраться даже до Москвы, а магнитуда оценивалась в пределах от 3 до 7,5 балла.

29 июля сообщалось, что 11 миллионов людей пострадают в результате мегаземлетрясения и с каждым годом угроза растет. Исследователи предупреждают, что крупнейшие подземные толчки могут обрушиться на Землю в ближайшие 50 лет.