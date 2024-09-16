Епіцентр у Румунії: жителі Одеси та області відчули сильний землетрус (карта)

Підземні поштовхи магнітудою 5,2 зафіксовано в румунському місті Нехою, за 320 кілометрів від української Одеси. Також землетрус відчули в Молдові і момент потрапив у прямий ефір, коли в студії перебувала президентка Мая Санду.

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У понеділок, 16 вересня, жителі Одеси та області могли відчути землетрус, епіцентр якого був у Румунії. Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

Глибина, за інформацією від Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, становила 130 кілометрів. Попри те, що епіцентр землетрусу знаходився в Румунії і його магнітуда становила 5,2 бала, його на собі могли відчути жителі Одеси та області.

Окремо повідомляється, що підземні поштовхи фіксувалися за 15 км на північний захід від румунського Нехою, а це всього за 340 кілометрів від Одеси.

Румунський телеканал Digi24 також повідомив, що землетрус на собі відчули і жителі столиці — Бухареста, а також у Болгарії, Молдові та відповідно, в Україні.

"Не так давно стався землетрус. Зберігайте спокій, можуть послідувати афтершоки. Наразі ми проводимо розвідку на місцевості, щоб визначити можливі наслідки. Дзвінків на екстрений номер 112 не зареєстровано", — заявили в Інспекції з надзвичайних ситуацій Румунії.

Жителі Одеси відчули на собі сильний землетрус Фото: Скриншот

Примітно, що момент із землетрусом, який відчули навіть у Молдові, потрапив у прямий ефір із головою держави. Мая Санду спілкувалася з журналісткою, як у моменті все почало тремтіти. Тривали підземні поштовхи всього кілька секунд, після чого ситуація стабілізувалася і розмова продовжилася.

І в Туреччині незадовго до цього стався землетрус магнітудою 4,1. Йдеться про провінцію Тунджелі, про що заявили в Агентстві з управління в надзвичайних ситуаціях Туреччини (AFAD).

У Telegram-каналі "Earthquake Info | Almaty, Kyrgyzstan" також повідомили про те, що землетрус відчувався на кордоні Киргизстану з Сіньцзяном, що за 220 кілометрів від Алмати в Казахстані. Магнітуда — 4,3.

У Киргизстані стався землетрус Фото: Telegram

Інформації про жертви або руйнування в жодній країні, де було зафіксовано небезпечне природне явище, не було.

Нагадаємо, 16 серпня в Україні попереджали про те, що можуть відчуватися наслідки потужного землетрусу в низці регіонів. За словами сейсмолога Олександра Кендзьора, поштовхи могли дістатися навіть до Москви, а магнітуда оцінювалася в межах від 3 до 7,5 бала.

29 липня повідомлялося, що 11 мільйонів людей постраждають унаслідок мегаземлетрусу і з кожним роком загроза зростає. Дослідники попереджають, що найбільші підземні поштовхи можуть зійти на Землю в найближчі 50 років.