В Днепре директор частного лицея обматерила учеников на русском языке: подробности скандала (видео)

Свои действия Алина Кирпале объяснила неудовлетворительным поведением старшеклассников. Жителей Днепра она обвинила в двойных стандартах и лицемерии. В Департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета отметили, что, "вероятно, руководительница заведения продемонстрировала недопустимое поведение".

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В Днепре в частном учебном заведении "Лицей современного образования" произошел скандал. Директор Алина Кирпале кричала и ругалась нецензурной лексикой на учеников из-за их неэтичного поведения. Видео инцидента записали лицеисты и распространили в соцсетях во вторник, 17 сентября.

На обнародованных кадрах Кирпале кричит на школьников на русском языке за порчу имущества и угрожает отчислением.

Что говорит директор лицея

После волны критики со стороны жителей Днепра, директор лицея Алина Кирпале объяснила свои действия. По ее словам, ученики 9-10 классов устроили беспорядок в помещении лицея, напустив "баню с кипятком", справили естественные нужды в бомбоубежище. Кроме того, она заявила, что дети совершили другие неправомерные поступки, в частности испортили документы и туалеты, на что не реагировали ни на замечания директора, ни на замечания учителей.

"Виноватой себя не чувствую, все дети по закону с 18 лет, а по жизни с 12 лет они все прекрасно понимают, что они делают и какие последствия будут иметь, но у нас время социальных сетей", — отметила директор лицея.

Фото: Типичный Кривой Рог Фото: Типичный Кривой Рог

Кирпале добавила, что "не видела ни одной семьи, где бы родители не орали на детей, или где не приказывали физически".

Она охарактеризовала ситуацию как хейт, и пригласила всех желающих обсудить это лично в центре города 18 сентября, однако никто так и не появился. Кирпале вышла в прямой эфир в Facebook, в котором резко раскритиковала как хейтеров, так и учеников и их родителей за ненадлежащее воспитание.

В 15-минутном видео женщина отметила, что родилась в Днепропетровске в 1988 году. Споры относительно языка считает двойными стандартами. По ее словам, многие люди в Днепре говорят на украинском языке только на показ.

"Все, кто говорит на "государственном языке" в Днепре, — это показуха. Это двойные стандарты. Поют русские песни и смотрят российские телеграммы. И ваши дети также. У нас все в стране безразлично, никто не говорит правду. Поэтому я неудобная. Потому что говорю правду в лицо, говорю матом. Я открыла частный лицей, потому что в нашей стране все, что государственное — на откатах и связях. Я сама заработала, что имею. Я получила лицензию. Это мой лицей, мой!", — заявила Кирпале.

Директор также добавила, что в ее учебном заведении "детям указывают на их место".

Реакция Днепровского горсовета

Инцидент в "Лицее современного образования" прокомментировали в Департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета.

"Вероятно, руководительница заведения продемонстрировала недопустимое поведение, используя ненормированную лексику и грубость, общаясь на русском языке с учениками, что недопустимо в украинской школе", — говорится в сообщении.

В Департаменте добавили, что поведение Кирпале противоречит этическим стандартам для педагогов и не соответствует языковой политике Украины, которая требует использования государственного языка в учебных заведениях. Однако городские власти не имеют полномочий уволить руководителя частного заведения — лицензированием таких заведений занимаются Министерство образования и областные администрации.

На сайте учебно заведения отмечается, что лицей создан в 2021 году

Фото: Скриншот

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