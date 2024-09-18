У Дніпрі директорка приватного ліцею обматюкала учнів російською мовою: подробиці скандалу (відео)

Свої дії Аліна Кирпале пояснила незадовільною поведінкою старшокласників. Жителів Дніпра вона звинуватила у подвійних стандартах і лицемірстві. У Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради зазначили, що, "імовірно, очільниця закладу продемонструвала неприпустиму поведінку".

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У Дніпрі у приватному навчальному закладі "Ліцей сучасної освіти" стався скандал. Директорка Аліна Кирпале кричала і лаялася нецензурною лексикою на учнів через їх неетичну поведінку. Відео інциденту записали ліцеїсти та поширили у соцмережах у вівторок, 17 вересня.

На оприлюднених кадрах Кирпале кричить на школярів російською мовою за псування майна і погрожує відрахуванням.

Що каже директорка ліцею

Після хвилі критики з боку мешканців Дніпра, директорка ліцею Аліна Кирпале пояснила свої дії. За її словами, учні 9-10 класів влаштували безлад у приміщенні ліцею, напустивши "баню з кип'ятком", справили природні потреби у бомбосховищі. Крім того, вона заявила, що діти скоїли інші неправомірні вчинки, зокрема зіпсували документи та туалети, на що не реагували ні на зауваження директорки, ні на зауваження вчителів.

"Винною себе не почуваю, всі діти за законом з 18 років, а по життю з 12 років вони всі чудово розуміють, що вони роблять і які наслідки будуть мати, але ж в нас час соціальних мереж", — зазначила директорка ліцею.

Фото: Типовий Кривий Ріг Фото: Типовий Кривий Ріг

Кирпале додала, що "не бачила жодної родини, де б батьки не орали на дітей, або де не наказували фізично".

Вона схарактеризувати ситуацію як хейт, і запросила всіх охочих обговорити це особисто в центрі міста 18 вересня, однак ніхто так і не з'явився. Кирпале вийшла у прямий ефір в Facebook, у якому різко розкритикувала як хейтерів, так і учнів та їхніх батьків за неналежне виховання.

У 15-хвилинному відео жінка зазначила, що народилася у Дніпропетровську в 1988 році. Суперечки щодо мови вважає подвійними стандартами. За її словами, багато людей в Дніпрі говорять українською мовою лише на показ.

"Усі, хто говорить "державною мовою" у Дніпрі, – це показуха. Це подвійні стандарти. Співають російські пісні та дивляться російські телеграми. І ваші діти також. У нас все в країні байдуже, ніхто не говорить правду. Тому я незручна. Бо говорю правду в обличчя, говорю матом. Я відкрила приватний ліцей, тому що в нашій країні все, що державне – на відкатах та зв'язках. Я сама заробила, що маю. Я отримала ліцензію. Це мій ліцей, мій!", — заявила Кирпале.

Директорка також додала, що у її навчальному закладі "дітям вказують на їхнє місце".

Реакція Дніпровської міськради

Інцидент у "Ліцеї сучасної освіти" прокоментували у Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради.

"Імовірно, очільниця закладу продемонструвала неприпустиму поведінку, використовуючи ненормовану лексику та грубість, спілкуючись російською мовою з учнями, що є недопустимим в українській школі", — йдеться у повідомленні.

У Департаменті додали, що поведінка Кирпале суперечить етичним стандартам для освітян і не відповідає мовній політиці України, яка вимагає використання державної мови в навчальних закладах. Однак міська влада не має повноважень звільнити керівника приватного закладу — ліцензуванням таких закладів займаються Міністерство освіти та обласні адміністрації.

На сайті навчально закладу зазначається, що ліцей створений у 2021 році

Фото: Скриншот

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