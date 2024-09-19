Мэр Житомира Сухомлин досрочно сложил свои полномочия: он получит новую должность

Сергей Сухомлин был городским головой Житомира с 2015 года. Он заявил, что планировал мобилизоваться, но не получил согласования от Генерального штаба ВСУ. В конце концов, получил другое предложение.

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Городской голова Житомира Сергей Сухомлин досрочно сложил свои полномочия. Решение было принято на внеочередной сессии Житомирского городского совета в четверг, 19 сентября.

Сухомлин попросил депутатов поддержать проект решения и объяснил, что сам голосовать за этот вопрос не будет из-за конфликта интересов. Отставку мэра депутаты поддержали единогласно.

"Это сложное решение, которое принималось несколько недель. Пока не могу сказать, в связи с чем оно принимается. На следующей неделе уже смогу больше сказать", — заявил Сухомлин.

Он добавил, что не планировал "оставаться навсегда городским головой" и считает, что выполнил 70-80% из обещанного обществу. По его словам, Житомир является первым городом по замене уличного освещения.

"Город был первым по неотключениям электроэнергии во время полномасштабной войны. По разным рейтингам наш город лидирует по уровню поддержки ВСУ. В Житомире самые низкие потери в теплосети в Украине. Мы первыми ввели электронный билет. Это очень сложная работа и были ошибки, ведь они есть у тех, кто делает", — сказал Сухомлин.

Теперь городом будет руководить секретарь Житомирского горсовета Галина Шиманская.

Сухомлин займет новую должность

В комментарии журналистам Сергей Сухомлин сказал, что планировал мобилизоваться, прошел ВЛК, но не получил согласования от Генерального штаба ВСУ. Говорит, получил другое предложение. Об этом пишет "Укринформ".

По информации народного депутата от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко, Сухомлин возглавит Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Ранее руководителем этого органа исполнительной власти был Мустафа Найем. Однако 10 июня он написал заявление на увольнение. Он обвинил правительство Дениса Шмыгаля в срыве возведения оборонительных сооружений. 18 июня Кабмин поддержал отставку Найема.

Что известно о Сергее Сухомлине

Сергею Сухомлину 53 года. Он был избран на должность городского головы в 2015 году. На местных выборах 25 октября 2020 года победил во второй раз.

Ранее занимался предпринимательской деятельностью. В 2006 году стал депутатом Житомирского городского совета по списку партии "Наша Украина". С 2010 по 2014 годы Сухомлин был депутатом Житомирского областного совета.

Женат. С женой Светланой воспитывают троих детей.

Напомним, 19 сентября народный депутат Юрий Камельчук сообщил о своем решении выйти из партии "Слуга народа". Свое решение объяснил несогласием с методами политсилы.