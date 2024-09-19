Мер Житомира Сухомлин достроково склав свої повноваження: він отримає нову посаду

Сергій Сухомлин був міським головою Житомира з 2015 року. Він заявив, що планував мобілізуватися, але не отримав погодження від Генерального штабу ЗСУ. Зрештою, отримав іншу пропозицію.

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Міський голова Житомира Сергій Сухомлин достроково склав свої повноваження. Рішення було ухвалене на позачерговій сесії Житомирської міської ради у четвер, 19 вересня.

Сухомлин попросив депутатів підтримати проєкт рішення і пояснив, що сам голосувати за це питання не буде через конфлікт інтересів. Відставку мера депутати підтримали одноголосно.

"Це складне рішення, яке приймалося декілька тижнів. Поки що не можу сказати, у зв’язку з чим воно приймається. Наступного тижня вже зможу більше сказати", — заявив Сухомлин.

Він додав, що не планував "лишатися назавжди міським головою" і вважає, що виконав 70-80% з обіцяного громаді. За його словами, Житомир є першим містом із заміни вуличного освітлення.

"Місто було першим із невідключень електроенергії під час повномасштабної війни. За різними рейтингами наше місто лідирує за рівнем підтримки ЗСУ. У Житомирі найнижчі втрати в тепломережі в Україні. Ми першими запровадили електронний квиток. Це дуже складна робота і були помилки, адже вони є в тих, хто робить", — сказав Сухомлин.

Тепер містом керуватиме секретар Житомирської міськради Галина Шиманська.

Сухомлин обійме нову посаду

У коментарі журналістам Сергій Сухомлин сказав, що планував мобілізуватися, пройшов ВЛК, але не отримав погодження від Генерального штабу ЗСУ. Каже, отримав іншу пропозицію. Про це пише "Укрінформ".

За інформацією народного депутата від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка, Сухомлин очолить Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Раніше керівником цього органу виконавчої влади був Мустафа Найєм. Однак 10 червня він написав заяву на звільнення. Він звинуватив уряд Дениса Шмигаля у зриві зведення оборонних споруд. 18 червня Кабмін підтримав відставку Найєма.

Що відомо про Сергія Сухомлина

Сергію Сухомлину 53 роки. Він був обраний на посаду міського голови у 2015 році. На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року переміг вдруге.

Раніше займався підприємницькою діяльністю. У 2006 році став депутатом Житомирської міської ради по списку партії "Наша Україна". З 2010 по 2014 роки Сухомлин був депутатом Житомирської обласної ради.

Одружений. З дружиною Світланою виховують трьох дітей.

Нагадаємо, 19 вересня народний депутат Юрій Камельчук повідомив про своє рішення вийти з партії "Слуга народу". Своє рішення пояснив незгодою з методами політсили.