Демонтируют и передают по частям: Литва предоставила Украине целую ТЭЦ, — фон дер Ляйен (видео)

Евросоюз помогает Украине пройти будущую зиму, учитывая разрушенные российскими ударами объекты генерации тепла и электроэнергии. Литва, как сообщила Урсула фон дер Ляйен, сейчас разбирает собственную ТЭЦ, чтобы передать этот объект в пользование украинцам.

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В Литве демонтируется целая тепловая электростанция и по частям передается Украине. Об этом во время брифинга заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европейская комиссия разработала план поддержки украинской энергетики в зимний период. Он предусматривает восстановление 2,5 ГВт энергомощностей, а также продолжение присоединения Украины к европейской энергетической сети.

Кроме того, ЕС планирует экспортировать в Украину 2 ГВт электроэнергии и обеспечить стабильное энергоснабжение во всех регионах. Благодаря этому, как подчеркнула она, удастся покрыть более 25% энергетических потребностей зимой.

"Сейчас мы отправляем мобильные газовые турбины, солнечные панели. Также мы обсуждали вопросы, касающиеся защиты электростанций", — отметила президент Еврокомиссии.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за объявление дополнительной энергетической поддержки ЕС для Украины в размере около 160 миллионов евро.

"Это средства именно для подготовки к зиме, и 100 миллионов из них предоставляются из доходов от замороженных российских активов", — подчеркнул он.

Напомним, Киевский горсовет согласовал установку шести мини-ТЭЦ мощностью от 20 МВт до 324 МВт в спальных районах на правом и левом берегах.

Также Фокус писал, что в результате массированной ракетной атаки россиян утром 11 апреля полностью разрушена Трипольская ТЭС, которая была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.