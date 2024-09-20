Демонтують та передають по частинах: Литва надала Україні цілу ТЕЦ, — фон дер Ляєн (відео)

Євросоюз допомагає Україні пройти майбутню зиму з огляду на зруйновані російськими ударами об'єкти генерації тепла та електроенергії. Литва, як повідомила Урсула фон дер Ляєн, наразі розбирає власну ТЕЦ, аби передати цей об'єкт у користування українцям.

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У Литві демонтується ціла теплова електростанція та по частинах передається Україні. Про це під час брифінгу заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Європейська комісія розробила план підтримки української енергетики у зимовий період. Він передбачає відновлення 2,5 ГВт енергопотужностей, а також продовження приєднання України до європейської енергетичної мережі.

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Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва та оголосила, що ЄС надасть Україні кредит у 35 млрд євро

Крім того, ЄС планує експортувати до України 2 ГВт електроенергії та забезпечити стабільне енергопостачання в усіх регіонах. Завдяки цьому, як наголосила вона, вдасться покрити понад 25% енергетичних потреб узимку.

"Зараз ми відправляємо мобільні газові турбіни, сонячні панелі. Також ми обговорювали питання, які стосуються захисту електростанцій", — зазначила президентка Єврокомісії.

Президент України Володимир Зеленський подякував за оголошення додаткової енергетичної підтримки ЄС для України в розмірі майже 160 мільйонів євро.

"Це кошти саме для підготовки до зими, і 100 мільйонів з них надаються з доходів від заморожених російських активів", — підкреслив він.

Нагадаємо, Київська міськрада погодила встановлення шести мініТЕЦ потужністю від 20 МВт до 324 МВт у спальних районах на правому і лівому берегах.

Також Фокус писав, що внаслідок масованої ракетної атаки росіян вранці 11 квітня повністю зруйнована Трипільська ТЕС, яка була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську і Житомирську області.