В Киеве прокурор присвоил изъятые во время обысков 4 млн и перестал ходить на работу (фото)

Подозреваемый осуществлял надзор в уголовном производстве в отношении частного предприятия. Во время обысков он изъял у коммерсанта более 4,2 млн в разной валюте в гривневом эквиваленте.

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В Киеве будут судить прокурора одной из столичных районных окружных прокуратур, который присвоил изъятые во время обысков у предпринимателя 4,2 млн гривен. ГБР завершило расследование по этому поводу. Об этом сообщили в ведомстве.

Обвинительный акт направлен в суд.

Следствие установило, что в августе 2023 года прокурор осуществлял надзор в уголовном производстве в отношении частного предприятия. Во время обысков он изъял у предпринимателя 4 млн 242 тыс. в разной валюте в гривневом эквиваленте.

Впрочем, прокурор изъятые деньги не передал на надлежащее хранение, а забрал их себе. После этого он перестал ходить на работу и не появлялся по адресу, указанному как фактическое место жительства.

"Фигурант обвиняется в злоупотреблении служебным положением при завладении чужим имуществом в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Сейчас фигурант уволен из органов прокуратуры. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", — говорится в сообщении.

Напомним, что НАБУ совместно с САП поймали заместителя прокурора Запорожской области на получении взятки в размере 40 тысяч долларов.