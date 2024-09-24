У Києві прокурор привласнив вилучені під час обшуків 4 млн і перестав ходити на роботу (фото)

Підозрюваний здійснював нагляд у кримінальному провадженні щодо приватного підприємства. Під час обшуків він вилучив у комерсанта понад 4,2 млн у різній валюті в гривневому еквіваленті.

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У Києві судитимуть прокурора однієї зі столичних районних окружних прокуратур, який присвоїв вилучені під час обшуків у підприємця 4,2 млн гривень. ДБР завершило розслідування щодо цього. Про це повідомили у відомстві.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Слідство встановило, що у серпні 2023 року прокурор здійснював нагляд у кримінальному провадженні щодо приватного підприємства. Під час обшуків він вилучив у підприємця 4 млн 242 тис. у різній валюті в гривневому еквіваленті.

Втім, прокурор вилучені гроші не передав на належне зберігання, а забрав їх собі. Після цього він перестав ходити на роботу та не з’являвся за адресою, вказаною як фактичне місце проживання.

"Фігурант обвинувачується у зловживанні службовим становищем при заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Наразі фігурант звільнений із органів прокуратури. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що НАБУ спільно зі САП упіймали заступницю прокурора Запорізької області на одержанні хабаря у розмірі 40 тисяч доларів.