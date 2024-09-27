В Полтаве пенсионер совершил самоподжог в помещении ОВА: что известно

В Полтаве пытался покончить с собой переселенец из Мариуполя, пишут журналисты. СМИ отмечают, что мужчина якобы имеет расстройства психического поведения.

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В пятницу, 27 сентября, около 12 часов, в помещении Полтавской областной военной администрации, 71-летний житель другой области облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Об этом сообщили в полиции Полтавы.

Полицейские, которые обеспечивали охрану помещения, потушили пламя на его одежде и вызвали скорую.

Мужчину с ожогами госпитализировали.

Следственно-оперативная группа и криминалисты устанавливают мотивы поступка и обстоятельства происшествия.

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Как сообщает издание "Полтавщина", этот человек попросился на прием к руководству администрации, но его направили к руководителю отдела работы с обращениями граждан.

Не дождавшись последнего, мужчина вылил на себя бензин и поджег.

Сейчас пострадавший с ожогами 90% тела находится в реанимации областной больницы.

Также, как пишет издание, мужчина имеет статус внутренне перемещенного лица и проживал в местном модульном городке для переселенцев.

У него якобы было "неустойчивое психологическое состояние", поскольку тот неоднократно жаловался на руководителя областной полиции Евгения Рогачева, который якобы воровал у него помидоры и преследовал.

"Кременчугская газета" дополняет, что мужчина, который облил себя бензином является переселенцем из Мариуполя Донецкой области. Также, как пишет издание, ранее соседи мужчины говорили, что он ведет себя неадекватно, однако тот от психологического освидетельствования отказывался.

Издание "Зміст" также пишет, что мужчина, вероятно, имеет расстройства психического поведения, потому что "вел себя странно". Он некоторое время находился на площади перед ОВА, а затем зашел внутрь.

Как сообщается, охранники, которые начали спасать самоубийцу, также получили ожоги.

Напомним, в июле в Полтавской области 25-летний мужчина-транссексуал похитил новорожденного ребенка из перинатального центра. Девочка исчезла из послеродовой комнаты, когда ее мать вышла в буфет.

Как рассказал глава Нацполиции в Полтавской области Евгений Рогачев, для поисков ребенка были задействованы десятки правоохранителей, которые проанализировали 400 часов изображений на 47 камерах наблюдения, проверили более 25 тысяч транспортных средств, 9 поездов и 85 автобусов. В процессе отработки был найден таксист, который отвозил преступника.