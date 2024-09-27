У Полтаві пенсіонер вчинив самопідпал у приміщенні ОВА: що відомо

У Полтаві намагався вкоротити собі віку переселенець з Маріуполя, пишуть журналісти. ЗМІ зазначають, що чоловік нібито має розлади психічної поведінки.

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У п'ятницю, 27 вересня, близько 12-ї години, у приміщенні Полтавської обласної військової адміністрації, 71-річний житель іншої області облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив. Про це повідомили у поліції Полтави.

Поліцейські, які забезпечували охорону приміщення, загасили полум'я на його одязі та викликали швидку.

Чоловіка з опіками госпіталізували.

Слідчо-оперативна група та криміналісти встановлюють мотиви вчинку та обставини події.

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Як повідомляє видання "Полтавщина", цей чоловік попросився на прийом до керівництва адміністрації, але його направили до керівника відділу роботи зі зверненнями громадян.

Не дочекавшись останнього, чоловік вилив на себе бензин та підпалив.

Наразі постраждалий із опіками 90% тіла перебуває у реанімації обласної лікарні.

Також, як пише видання, чоловік має статус внутрішньо переміщеної особи та проживав у місцевому модульному містечку для переселенців.

У нього нібито був "нестійкий психологічний стан", оскільки той неодноразово скаржився на керівника обласної поліції Євгена Рогачова, який буцімто крав у нього помідори та переслідував.

"Кременчуцька газета" доповнює, що чоловік, який облив себе бензином є переселенцем з Маріуполя Донецької області. Також, як пише видання, раніше сусіди чоловіка казали, що він поводиться неадекватно, проте той від психологічного освідчення відмовлявся.

Видання "Зміст" також пише, що чоловік, ймовірно, має розлади психічної поведінки, бо "поводився дивно". Він деякий час перебував на площі перед ОВА, а згодом зайшов усередину.

Як повідомляється, охоронці, які почали рятувати самогубця, також дістали опіки.

Нагадаємо, у липні в Полтавській області 25-річний чоловік-транссексуал викрав новонароджену дитину з перинатального центру. Дівчинка зникла з післяпологової кімнати, коли її мати вийшла до буфету.

Як розповів очільник Нацполіції в Полтавській області Євген Рогачов, для пошуків дитини було задіяно десятки правоохоронців, які проаналізували 400 годин зображень на 47 камерах спостереження, перевірили понад 25 тисячі транспортних засобів, 9 потягів та 85 автобусів. В процесі відпрацювання було знайдено таксиста, який відвозив злочинця.