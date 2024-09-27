Первые серьезные признаки осени: синоптик озвучила прогноз погоды на выходные

По словам Натальи Диденко, в основном похолодание настигнет западные регионы. Температура воздуха ночью может составлять от 4 до 9 градусов тепла. При этом в Киеве еще на несколько дней задержится бабье лето.

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В последние выходные сентября будут фиксироваться первые серьезные признаки осенней погоды. При этом похолодание настигнет не все регионы. Об этом детальнее написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 28 сентября, в субботу, в западных областях страны атмосферный фронт вызовет дожди и снижение температуры воздуха до 18-20 градусов тепла.

В воскресенье, 29 сентября дожди лишь усилятся и возможно пройдет даже ливень. Температура воздуха вынудит население достать теплую одежду, включительно с пуховиками и пальто, не говоря уже о шапках. В западных регионах днем будет от 12 до 15 градусов тепла, а вот в ночь на понедельник — +4…+9 градусов.

"Выходные в Украине продемонстрируют первые признаки уже серьезной осенней погоды, развеяв миф о бесконечности бабьего лета… Остальная территория Украины 28-29 сентября все еще будет оставаться среди теплой и сухой погоды с температурой воздуха +22+28 градусов", — написала Наталья Диденко.

Отдельно синоптик написала, чего ожидать в Киеве в субботу и воскресенье. В столице эти дни пройдут без дождей, а 28 сентября и вовсе практически летняя погода, до 27 градусов тепла, однако с сильным ветром.

29 сентября станет немного свежее, до +24 градусов. Снижение температуры воздуха догонит Киев только 2 октября.

"Кто куда в ближайшие выходные и чем заняться — выбирайте согласно прогнозу погоды. И хотя местами ожидается сильное похолодание — радуемся, что все деревья и кусты в листьях, есть травка и цветы", — подытожила Наталья Диденко.

Напомним, 27 сентября сообщалось, что синоптики подготовили прогноз погоды на октябрь в Украине. В октябре средняя температура воздуха предполагается в пределах 7-13 градусов тепла, сообщили в УкрГМЦ. И это немного "горячее", чем обычно.