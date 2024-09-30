Как 10 футбольных полей: в Одесской области полицейские сожгли 332 тысячи кустов конопли (фото)

В нескольких километрах от границы с Молдовой выращивали и обрабатывали спецтехникой местного лесничества почти 7 гектаров угодий. Правоохранители ищут причастных к незаконной деятельности.

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В Одесской области полиция обнаружила 332 тысячи кустов конопли на землях государственного лесного фонда. Общая стоимость изъятых растений по ценам "черного" рынка составляет около 300 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в понедельник, 30 сентября.

Плантация площадью почти 7 гектаров была расположена на территории одного из сел Раздельнянского района недалеко от государственной границы с Молдовой. Ее размер равнялся площади 10 футбольных полей. Полицейские установили, что эти земли находятся в пользовании одного из государственных лесохозяйственных предприятий.

По данным следствия, для выращивания конопли использовалась спецтехника местного лесничества, которая вспахивала землю и ухаживала за растениями. На месте также был обнаружен трактор, принадлежащий лесному хозяйству.

В Одесской области сожгли 332 тысячи кустов конопли В Одесской области сожгли 332 тысячи кустов конопли В Одесской области сожгли 332 тысячи кустов конопли В Одесской области сожгли 332 тысячи кустов конопли В Одесской области сожгли 332 тысячи кустов конопли

Оперативники уничтожили все обнаруженные наркосодержащие растения. Сейчас продолжается расследование, которое должно установить причастных к незаконной деятельности лиц.

Производство открыто по статье 307 Уголовного кодекса Украины, а следствие проводится под руководством Суворовской окружной прокуратуры Одессы.

Напомним, 7 декабря в Черкасской области арестовали более 40 дилеров наркотиков, которые ежемесячно сбывали запрещенных веществ на 5 млн гривен.

24 мая в Киеве задержали группу наркодилеров, которые притворялись военными-резервистами и показывали поддельные документы на блокпостах,