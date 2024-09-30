Як 10 футбольних полів: на Одещині поліцейські спалили 332 тисячі кущів конопель (фото)

За кілька кілометрів від кордону з Молдовою вирощували та обробляли спецтехнікою місцевого лісництва майже 7 гектарів угідь. Правоохоронці шукають причетних до незаконної діяльності.

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В Одеській області поліція виявила 332 тисячі кущів конопель на землях державного лісового фонду. Загальна вартість вилучених рослин за цінами "чорного" ринку становить близько 300 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у понеділок, 30 вересня.

Плантація площею майже 7 гектарів була розташована на території одного з сіл Роздільнянського району неподалік державного кордону з Молдовою. Її розмір дорівнював площі 10 футбольних полів. Поліцейські встановили, що ці землі знаходяться у користуванні одного з державних лісогосподарських підприємств.

За даними слідства, для вирощування конопель використовувалася спецтехніка місцевого лісництва, яка орала землю та доглядала за рослинами. На місці також був виявлений трактор, що належить лісовому господарству.

На Одещині спалили 332 тисячі кущів конопель На Одещині спалили 332 тисячі кущів конопель На Одещині спалили 332 тисячі кущів конопель На Одещині спалили 332 тисячі кущів конопель На Одещині спалили 332 тисячі кущів конопель

Оперативники знищили всі виявлені нарковмісні рослини. Наразі триває розслідування, яке має встановити причетних до незаконної діяльності осіб.

Провадження відкрито за статтею 307 Кримінального кодексу України, а слідство проводиться під керівництвом Суворовської окружної прокуратури Одеси.

Нагадаємо, 7 грудня у Черкаській області заарештували більше ніж 40 дилерів наркотиків, які щомісяця збували заборонених речовин на 5 млн гривень.

24 травня у Києві затримали групу наркодилерів, які прикидалися військовими-резервістами та показували підроблені документи на блокпостах.