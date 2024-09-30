Продается в количестве 1 штука: в Тернополе горсовет выставил на аукцион козла за 60 грн (фото)
Продают козла на основании решения Тернопольского городского совета "О предоставлении разрешения на отчуждение имущества (животных)". Владельцем животного пока является КП "Объединение парков культуры и отдыха г. Тернополя".
Исполнительный комитет Тернопольского городского совета от имени которого действует КП "Объединение парков культуры и отдыха г. Тернополя" выставил на аукцион козла. Стартовая цена за "лот" 60 гривен. Информация о продаже животного появилась на сайте zakupivli.pro.
Продают козла на основании решения Тернопольского городского совета "О предоставлении разрешения на отчуждение имущества (животных)" от 13.09.2024 №8/42/18.
В объявлении есть фото животного, разрешение на размещение объявления и договор с покупателем в случае успешной продажи козла, которого в договоре указали как "пони".
На обнародованном фото красуется безрогий козел белого цвета. Отмечается, что ему 4 года и он имеет инвентарный номер 1122041 и продается в количестве "1 штука".
Также авторы объявления разместили геолокацию с местом нахождения лота. Она показывает, что животное находится в Тернопольском пруду.
Напомним, что в Великобритании выставили на продажу "уютный ядерный бункер" с нюансом. Списанный бункер времен холодной войны пойдет с молотка как уникальное жилье.
Также сообщалось, что на аукцион выставили 2 000 предметов, связанных с сериалом "Игра престолов". В частности, фанаты могут приобрести коричневое платье Серсеи Ланнистер или полный комплект доспехов Джейми Ланнистера.