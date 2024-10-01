В ночь на 2 октября в четырех областях Украины будут заморозки

На поверхности почвы температура будет опускаться до -3°.

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В Украине на 2 октября объявили первый уровень опасности из-за заморозков. Подморозит западные области. Об этом сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре.

"Ночью 2 октября на Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы заморозки 0...-3°", — говорится в сообщении.

Погода в Украине на 2 октября Фото: Украинский гидрометеорологический центр

I уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

Закарпатская;

Львовская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Погода в Украине — прогноз на первую неделю октября

На этой неделе в Украине ожидаются колебания атмосферного давления и неравномерное распределение температур. Начиная с середины недели, скорость ветра снизится. 1 октября в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой, Одесской, Херсонской областях и в Крыму ожидаются дожди. На остальной территории осадков не предвидится.

Температура воздуха в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой ночью составит +3°...+8°, днем +8°...+13°. На остальной территории ночная температура будет колебаться от +9° до +16°, днем — от +17° до +22°. В восточных регионах температура поднимется до +25°. На высокогорье Карпат ожидаются дожди с мокрым снегом, ночная температура будет от +4° до -1°, днем — от +4° до +9°.

В течение следующих двух дней в Украине в основном ожидается сухая погода. Ночная температура составит +7°...+13°, дневная +17°...+24°. В западных, Житомирской и Винницкой областях ночью будет +4°...+9°, днем температура поднимется до +13°...+18°.

А синоптик Наталья Диденко также уточняет, что пылевые частицы с юго-востока, смешиваясь с копотью от тления торфяников в Украине ощутимо ухудшать качество воздуха и неприятные ощущения при дыхании. По ее прогнозам до конца недели это должно пройти.

Вероятность дождей — 4, 5 и 6 октября. До этого в Украине будет преобладать сухая погода.

Напомним, Фокус писал о пылевой буре, которая накрыла Украину. На облако пыли жаловались жители Харькова, Днепра, Сум, Полтавы и оккупированного Луганска. Метеорологические порталы показывают, что облака несет с юго-востока и они будут над Украиной минимум три дня.