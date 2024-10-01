В ніч на 2 жовтня в чотирьох областях України будуть заморозки

На поверхні ґрунту температура опускатиметься до -3°.

Related video

В Україні на 2 жовтня оголосили перший рівень небезпечності через заморозки. Підморозить західні області. Про це повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі.

"Вночі 2 жовтня на Закарпатті та Прикарпатті на поверхні ґрунту заморозки 0…-3°", — йдеться у повідомленні.

Погода в Україні на 2 жовтня Фото: Український гідрометеорологічний центр

I рівень небезпечності, жовтий, оголошено у таких областях:

Закарпатська;

Львівська;

Івано-Франківська;

Чернівецька.

Погода в Україні – прогноз на перший тиждень жовтня

Цього тижня в Україні очікуються коливання атмосферного тиску та нерівномірний розподіл температур. Починаючи з середини тижня, швидкість вітру знизиться. 1 жовтня у західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій, Одеській, Херсонській областях та в Криму очікуються дощі. На іншій території опадів не передбачається.

Температура повітря в західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій вночі становитиме +3°…+8°, вдень +8°…+13°. На решті території нічна температура коливатиметься від +9° до +16°, вдень – від +17° до +22°. У східних регіонах температура підніметься до +25°. На високогір'ї Карпат очікуються дощі з мокрим снігом, нічна температура буде від +4° до -1°, вдень – від +4° до +9°.

Протягом наступних двох днів в Україні здебільшого очікується суха погода. Нічна температура становитиме +7°…+13°, денна +17°…+24°. У західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі буде +4°…+9°, вдень температура підніметься до +13°…+18°.

А синоптикиня Наталка Діденко також уточнює, що пилові частки з південного сходу, змішуючись із кіптявою від тління торфовищ в Україні відчутно погіршуватимуть якість повітря та неприємні відчуття при диханні. За її прогнозами до кінця тижня це має минутись.

Ймовірність дощів — 4, 5 та 6 жовтня. До цього в Україні переважатиме суха погода.

Нагадаємо, Фокус писав про пилову бурю, яка накрила Україну. На хмару пилу скаржились мешканці Харкова, Дніпра, Сум, Полтави та окупованого Луганська. Метеорологічні портали показують, що хмари несе з південного сходу і вони будуть над Україною щонайменше три дні.