На Львовщине мужчина выстрелами спасал авто от угона и был смущен, увидев угонщика

В полицию обратился житель Шептицкого и заявил об угоне авто его родственника. Также он сообщил, что со своим знакомым преследуют его.

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На Львовщине мужчина обратился в полицию относительно угона авто его родственника. В это время он преследовал угнанное авто и пытался остановить его выстрелами из травматического оружия. Об этом случае рассказали в пресс-службе полиции Львовщины.

Так, 2 октября в полицию обратился житель города Шептицкий и сообщил об угоне авто Dacia Logan, которое принадлежит его родственнику. Также заявитель сообщил, что похищенное транспортное средство движется на выезд из города и он со своим знакомым преследуют его.

Правоохранители разослали ориентировку на угнанный автомобиль и вскоре его остановили на улице Степана Бандеры в Шептицком.

За рулем транспортного средства находился владелец — 66-летний дед заявителя. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

При осмотре автомобиля полицейские обнаружили следы от пуль и установили, что авто выстрелами от угона спасал 30-летний внук водителя, который и преследовал угнанный автомобиль.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Правоохранители изъяли оружие, из которого были совершены выстрелы и направили его на экспертное исследование.

"Проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от 3 до 7 лет", — говорится в сообщении полиции

На деда составили админпротокол за вождение авто в нетрезвом состоянии.

Напомним, что в Польше правоохранители задержали украинца, который устроил стрельбу на рынке в Варшаве. Также был задержан его сообщник, который тоже участвовал в правонарушении.