На Львівщині чоловік пострілами рятував авто від угону і був збентежений, побачивши викрадача

До поліції звернувся мешканець Шептицького і заявив про викрадення авто його родича. Також він повідомив, що зі своїм знайомим переслідують його.

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На Львівщині чоловік звернувся до поліції щодо викрадення авто його родича. В цей час він переслідував викрадене авто і намагався зупинити його пострілами з травматичної зброї. Про цей випадок розповіли у пресслужбі поліції Львівщини.

Так, 2 жовтня до поліції звернувся мешканець міста Шептицький і повідомив про викрадення авто Dacia Logan, яке належить його родичу. Також заявник повідомив, що викрадений транспортний засіб рухається на виїзд з міста і він зі своїм знайомим переслідують його.

Правоохоронці розіслали орієнтування на викрадений автомобіль і незабаром його зупинили на вулиці Степана Бандери в Шептицькому.

За кермом транспортного засобу перебував власник — 66-річний дід заявника. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Під час огляду автомобіля поліцейські виявили сліди від куль і встановили, що авто пострілами від угону рятував 30-річний онук водія, який і переслідував викрадений автомобіль.

Постраждалих внаслідок події немає.

Правоохоронці вилучили зброю, з якої були здійснені постріли та скерували її на експертне дослідження.

"Проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від 3 до 7 років", — йдеться в повідомленні поліції

На діда склали адмінпротокол за кермування авто в нетверезому стані.

Нагадаємо, що у Польщі правоохоронці затримали українця, який влаштував стрілянину на ринку у Варшаві. Також було затримано його спільника, який теж брав участь у правопорушенні.