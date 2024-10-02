Українець влаштував стрілянину на ринку у Варшаві: є постраждалий

Правоохоронці патрулювали територію ринку і затримали чоловіка, але в цей процес втрутився його спільник і вчинив стрілянину. Затриманий вирвався і втік, а пострілами було пораненого цивільного чоловіка.

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У Польщі правоохоронці затримали українця, який влаштував стрілянину на базарі у Варшаві. Також було затримано його спільника, який теж брав участь у правопорушенні. Про це повідомляє польське видання wprost.pl.

Стрілянина сталася ще на початку вересня, але затримали стрільців лише зараз.

Так, 8 вересня близько 9:40 ранку на базарі "Олімпія" у Варшаві стався напад на співробітників відділу розвідки та патрулювання Головного управління поліції Варшави. Правоохоронці патрулювали територію ринку та затримали чоловіка, але в цей процес втрутився його спільник і вчинив стрілянину. Затриманий вирвався і втік, а під час інциденту було пораненого цивільного чоловіка, який робив покупки на ринку.

Постраждалого доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу. 57-річний отримав поранення в ногу.

Правоохоронці розпочали заходи щодо з’ясування точних причин та обставин стрілянини. Поліцейські розпочали інтенсивні та масштабні пошуки винуватців події.

Кілька днів тому співробітники Департаменту боротьби з кримінальним терором і вбивствами Головного управління поліції Варшави у співпраці з офіцерами Головного управління поліції Варшави встановили місце перебування двох осіб, підозрюваних в участі у стрілянині. Спочатку був затриманий 38-річний громадянин України, а через кілька днів правоохоронці затримали 45-річного громадянина Таджикистану.

Їх звинувачують у нападі на поліцейських із застосуванням вогнепальної зброї. Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 27 вересня у Польщі "громадський патруль" напав на хостел з українцями. Поляки спершу побили грузинів на вулиці, а потім вдерлися до хостелу, де мешкали українці. До поліції звернувся власник фірми, де вони працювали.