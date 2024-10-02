Украинец устроил стрельбу на рынке в Варшаве: есть пострадавший

Правоохранители патрулировали территорию рынка и задержали мужчину, но в этот процесс вмешался его сообщник и открыл стрельбу. Задержанный вырвался и убежал, а выстрелами был ранен гражданский мужчина.

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В Польше правоохранители задержали украинца, который устроил стрельбу на базаре в Варшаве. Также был задержан его сообщник, который тоже участвовал в правонарушении. Об этом сообщает польское издание wprost.pl.

Стрельба произошла еще в начале сентября, но задержали стрелков только сейчас.

Так, 8 сентября около 9:40 утра на базаре "Олимпия" в Варшаве произошло нападение на сотрудников отдела разведки и патрулирования Главного управления полиции Варшавы. Правоохранители патрулировали территорию рынка и задержали мужчину, но в этот процесс вмешался его сообщник и открыл стрельбу. Задержанный вырвался и убежал, а во время инцидента был ранен гражданский мужчина, который делал покупки на рынке.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. 57-летний получил ранение в ногу.

Правоохранители начали мероприятия по выяснению точных причин и обстоятельств стрельбы. Полицейские начали интенсивные и масштабные поиски виновников происшествия.

Несколько дней назад сотрудники Департамента борьбы с криминальным террором и убийствами Главного управления полиции Варшавы в сотрудничестве с офицерами Главного управления полиции Варшавы установили местонахождение двух человек, подозреваемых в участии в стрельбе. Сначала был задержан 38-летний гражданин Украины, а через несколько дней правоохранители задержали 45-летнего гражданина Таджикистана.

Их обвиняют в нападении на полицейских с применением огнестрельного оружия. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что 27 сентября в Польше "общественный патруль" напал на хостел с украинцами. Поляки сначала избили грузин на улице, а потом ворвались в хостел, где жили украинцы. В полицию обратился владелец фирмы, где они работали.