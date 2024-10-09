Бабье лето: когда в Украине ждать тепла после внезапного похолодания

Бабьим летом называют период теплой погоды, после которого уже начинается полноценная холодная осень, а потом и зима. И оно уже наступило.

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Заметное снижение температуры в октябре украинские синоптики предсказывали. А теперь они говорят, что в ближайшее время украинцев ждет "бабье лето". Об этом рассказала УНИАН синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Она напомнила, что это народный термин — период теплой погоды после ощутимого осеннего похолодания, поэтому этот период "хорошей осени" можно считать бабьим летом.

В среду, четверг и даже до пятницы в большинстве регионов Украины температура будет оставаться в пределах +17°...+24° в течение дня. Только в среду на северо-востоке будет немного прохладнее, с показателями +14°...+19°. Однако, даже такие температуры для октября являются достаточно комфортными.

Бабье лето Фото: УНИАН

"Если это похолодание, можно сказать, было такое более ощутимое, то в народе можно считать, что эти два-три дня, которые у нас будут с температурой около 20-ти градусов в большинстве регионов, и до 24-х по южным областям, — теоретически можно называть "бабьим летом", — отметила Птуха.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что выходные (12-13 октября) в Киеве будут холодными и будет идти дождь. На следующей неделе еще будет несколько теплых дней, но потом следует ожидать похолодания.

Какой будет осень и зима в Украине

Что касается прогноза температуры воздуха на октябрь, ноябрь и зиму 2024/2025, то все мировые прогностические центры единодушны в своих выводах: температура воздуха в течение ближайших месяцев как в Европе, так и в Украине будет оставаться аномально высокой.

Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины, рассказала, что октябрь в Украине может быть на два градуса теплее против его средних многолетних значений, а средняя за месяц температура воздуха будет колебаться от 9 градусов на северо-востоке страны до 13 градусов и выше на юге.

В октябре происходит перестройка атмосферных процессов в Атлантико-Европейском регионе с летних на зимние, усиливается циклоническая деятельность, что обусловливает значительные колебания температуры воздуха, усиление ветра. Типичными явлениями являются заморозки и туманы, а также осадки, что характерно для сезона.

В ноябре средняя за месяц температура воздуха может быть на один градус выше нормы.

В холодный период года существенное влияние на погоду северного полушария оказывает температура поверхности воды в экваториальных широтах. Колебания температуры океана в этом регионе получили название Эль-Ниньо. Холодную фазу этого колебания называют Ла-Нинья, а теплую — Эль-Ниньо. Прогнозируется, что осенью и зимой 2024/2025 будет наблюдаться Ла-Нинья, которая хоть и не будет очень мощной, однако будет способствовать образованию области высокого давления над северной частью Тихого океана и распространению ее от юга США через Атлантику в Европу. Теплые воздушные массы, которые будут перемещаться из Атлантики, будут способствовать тому, что температура воздуха будет выше, чем обычно, а зима — теплее.

Зима в Украине будет не слишком холодной Фото: Фокус

Самым холодным зимним месяцем в Украине является январь. В 2025 году он может быть на один градус теплее климатической нормы, а его средняя за месяц температура может колебаться от +1...-2˚С на юге до -3 и ниже в северных, северо-восточных областях и Карпатах.

Напомним, тем временем на США надвигается разрушительный ураган "Милтон". Рассказывая о погоде на западном побережье США, синоптик, который в эфире телеканала NBC 6 South Florida озвучивал неутешительный прогноз погоды для штата Флорида, не смог сдержать слез.