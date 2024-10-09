Бабине літо: коли в Україні чекати тепла після раптового похолодання

Бабиним літом називають період теплої погоди, після якого вже починається повноцінна холодна осінь, а потім і зима. І воно вже настало.

Related video

Помітне зниження температури у жовтні українські синоптики передбачали. А тепер вони кажуть, що найближчим часом українців чекає "бабине літо". Про це розповіла УНІАН синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Вона нагадала, що це народний термін — період теплої погоди після відчутного осіннього похолодання, тому цей період "гарної осені" можна вважати бабиним літом.

У середу, четвер і навіть до п'ятниці в більшості регіонів України температура залишатиметься в межах +17°…+24° протягом дня. Лише в середу на північному сході буде трохи прохолодніше, з показниками +14°…+19°. Проте, навіть такі температури для жовтня є досить комфортними.

Бабине літо Фото: УНІАН

"Якщо це похолодання, можна сказати, було таке більш відчутне, то в народі можна вважати, що ці два-три дні, які в нас будуть з температурою близько 20-ти градусів у більшості регіонів, і до 24-х по південних областях, — теоретично можна називати "бабиним літом", — зазначила Птуха.

Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що вихідні (12-13 жовтня) в Києві будуть холодними та йтиме дощ. Наступного тижня ще буде кілька теплих днів, але потім слід очікувати на похолодання.

Якою буде осінь та зима в Україні

Щодо прогнозу температури повітря на жовтень, листопад і зиму 2024/2025, то всі світові прогностичні центри одностайні у своїх висновках: температура повітря протягом найближчих місяців як у Європі, так і в Україні залишатиметься аномально високою.

Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України, розповіла, що жовтень в Україні може бути на два градуси теплішим проти його середніх багаторічних значень, а середня за місяць температура повітря коливатиметься від 9 градусів на північному сході країни до 13 градусів і вище на півдні.

В жовтні відбувається перебудова атмосферних процесів у Атлантико-Європейському регіоні з літніх на зимові, посилюється циклонічна діяльність, що зумовлює значні коливання температури повітря, посилення вітру. Типовими явищами є заморозки й тумани, а також опади, що характерно для сезону.

В листопаді середня за місяць температура повітря може бути на один градус вищою за норму.

У холодний період року істотний вплив на погоду північної півкулі має температура поверхні води в екваторіальних широтах. Коливання температури океану в цьому регіоні отримали назву Ель-Ніньйо. Холодну фазу цього коливання називають Ла-Нінья, а теплу — Ель-Ніньйо. Прогнозується, що восени та взимку 2024/2025 спостерігатиметься Ла-Нінья, яка хоч і не буде дуже потужною, проте сприятиме утворенню області високого тиску над північною частиною Тихого океану та поширенню її від півдня США через Атлантику до Європи. Теплі повітряні маси, які переміщуватимуться з Атлантики, сприятимуть тому, що температура повітря буде вищою, ніж зазвичай, а зима — теплішою.

Зима в Україні буде не надто холодною Фото: Фокус

Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. 2025 року він може бути на один градус теплішим за кліматичну норму, а його середня за місяць температура може коливатися від +1…-2˚С на півдні до -3 й нижче в північних, північно-східних областях і Карпатах.

Нагадаємо, тим часом на США насувається руйнівний ураган "Мілтон". Розповідаючи про погоду на західному узбережжі США, синоптик, який в ефірі телеканалу NBC 6 South Florida озвучував невтішний прогноз погоди для штату Флорида, не зміг стримати сліз.