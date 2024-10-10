Невероятная красота: украинцы в нескольких регионах наблюдают северное сияние (фото)

Сильные геомагнитные бури могут нарушить работу радиосвязи и электросетей, а также повредить спутники на орбите. В то же время геомагнитные бури усиливают полярное сияние, которое можно увидеть далеко от полярных регионов Земли в средних широтах.

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Вечером, 10 октября, в Украине можно было увидеть северное сияние. В частности, необычное ярко-розовое небо наблюдают жители Киевщины, Винницкой, Ровенской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и других регионов. Об этом сообщают в местных телеграм-каналах и публикуют фото.

"Северное сияние сейчас наблюдается в Днепре и других городах Украины", — говорится в сообщении.

Северное сияние также наблюдают жители Канады, США, Ирландии, Германии, Великобритании и др. Как пишет издание Statesman, сияние спровоцировала редкая сильная геомагнитная буря. Его можно будет увидеть с вечера четверга до раннего утра воскресенья.

Также мощная геомагнитная буря была в мае 2024 года, и теперь такая же буря прогнозировалась на 10 и 11 октября. Вследствие этой бури на Земле можно будет наблюдать яркое полярное сияние даже на средних широтах.

"Это означает, что в четверг и пятницу даже жители Украины смогут увидеть это потрясающее атмосферное явление. Новая геомагнитная буря станет результатом удара по Земле самого быстрого потока плазмы за последнее время, который вырвался из Солнца вместе с мощной вспышкой класса Х", — пишет Space.

Поскольку текущий солнечный цикл приближается к своему пику, космические синоптики прогнозируют, что жители отдельных стран могут ожидать увеличения потрясающих небесных сияний следующим летом.

"Электромагнитная активность на Солнце усиливается, поскольку оно приближается к разгару своего 11-летнего солнечного цикла, который, по оценкам NASA, достигнет своего пика в 2025 году. Этот период, известный как солнечный максимум, приводит к появлению солнечных пятен — сильно намагниченных участков на поверхность солнца. Когда эти области высвобождают накопленную энергию, они вызывают солнечные вспышки, которые NASA описывает как самые мощные взрывные события в нашей Солнечной системе", — пишет издание.

Что вызвало северное сияние

Эксперты ранее сообщали, что Землю накроет геомагнитная буря уровня G4, из-за чего появится полярное сияние даже на средних широтах. В космос была выброшена плазма, которая отправилась в сторону Земли со скоростью от 4,3 до 4,7 млн км/ч. Это самый быстрый поток плазмы за последнее время, который был выброшен Солнцем.

Сильные геомагнитные бури могут нарушить работу радиосвязи и электросетей, а также повредить спутники на орбите. В то же время геомагнитные бури усиливают полярное сияние, которое можно увидеть далеко от полярных регионов Земли в средних широтах.