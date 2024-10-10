Неймовірна краса: українці в кількох регіонах спостерігають північне сяйво (фото)

Сильні геомагнітні бурі можуть порушити роботу радіозв'язку та електромереж, а також пошкодити супутники на орбіті. Водночас геомагнітні бурі посилюють полярне сяйво, яке можна побачити далеко від полярних регіонів Землі в середніх широтах.

Related video

Ввечері, 10 жовтня, в Україні можна було побачити північне сяйво. Зокрема, незвичне яскраво-рожеве небо спостерігають жителі Київщини, Вінниччини, Рівненщини, Полтавщини, Дніпропетровщини, Харківщини та інших регіонах. Про це повідомляють в місцевих телеграм-каналах і публікують фото.

"Північне сяйво зараз спостерігається у Дніпрі та інших містах України", — йдеться в повідомленні.

Північне сяйво також спостерігають жителі Канади, США, Ірландії, Німеччини, Великої Британії тощо. Як пише видання Statesman, сяйво спровокувала рідкісна сильна геомагнітна буря. Його можна буде побачити з вечора четверга до раннього ранку неділі.

Також потужна геомагнітна буря була в травні 2024 року, і тепер така сама буря прогнозувалася на 10 і 11 жовтня. Внаслідок цієї бурі на Землі можна буде спостерігати яскраве полярне сяйво навіть на середніх широтах.

"Це означає, що в четвер і п'ятницю навіть жителі України зможуть побачити це приголомшливе атмосферне явище. Нова геомагнітна буря стане результатом удару по Землі найшвидшого потоку плазми за останній час, який вирвався із Сонця разом із потужним спалахом класу Х", — пише Space.

Оскільки поточний сонячний цикл наближається до свого піку, космічні синоптики прогнозують, що жителі окремих країн можуть очікувати збільшення приголомшливих небесних сяйв наступного літа.

"Електромагнітна активність на Сонці посилюється, оскільки воно наближається до розпалу свого 11-річного сонячного циклу, який, за оцінками NASA, досягне свого піку в 2025 році. Цей період, відомий як сонячний максимум, призводить до появи сонячних плям — сильно намагнічених ділянок на поверхні сонця. Коли ці області вивільняють накопичену енергію, вони спричиняють сонячні спалахи, які NASA описує як найпотужніші вибухові події в нашій Сонячній системі", — пише видання.

Що спричинило північне сяйво

Експерти раніше повідомляли, що Землю накриє геомагнітна буря рівня G4, через що з'явиться полярне сяйво навіть на середніх широтах. У космос було викинуто плазму, яка вирушила в бік Землі зі швидкістю від 4,3 до 4,7 млн км/год. Це найшвидший потік плазми за останній час, який був викинутий Сонцем.

Сильні геомагнітні бурі можуть порушити роботу радіозв'язку та електромереж, а також пошкодити супутники на орбіті. Водночас геомагнітні бурі посилюють полярне сяйво, яке можна побачити далеко від полярних регіонів Землі в середніх широтах.