В Украину идут дожди и заморозки, а в Карпатах выпал снег: прогноз погоды на неделю (фото)

По данным синоптиков, заморозки от 0 до -5° ожидаются почти по всей Украине в ближайшие ночи. С 17 октября похолодание распространится на северные регионы, а также на Винницкую и Черкасскую области.

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Во вторник, 15 октября, в Украине облачно с прояснениями. В северных, днем и в западных, восточных и Винницкой областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°, в южной части и восточных областях 12-17°. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

На высокогорье Карпат небольшой мокрый снег, а температура ночью и днем составит около 0°.

Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине 15 октября Фото: Укргидрометцентр

По словам синоптика Натальи Диденко, 15 октября в Украине "будет много дождей".

"Большая вероятность дождей завтра — в западных (Карпаты, грибы!), северных и восточных областях. В южной части и в большинстве центральных областей во вторник обойдется скорее облачностью или даже прояснениями, то есть, серьезные осадки вряд ли", — прогнозирует она.

Самой высокой температура воздуха ожидается в южной части — 13-18°. Самой низкой — в северной и западной — 8-11°.

На остальной территории в течение дня — 10-14°.

Погода в Киеве 15 октября

В Киеве и области во вторник, 15 октября, ожидается пасмурная и дождливая погода. В Киевской области температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

В столице — ночью 6-8° тепла, днем 10-12°.

Прогноз в Украине на неделю

Укргидрометцентр предупреждает об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Украине до конца недели.

Ночью 16-19 октября в западных, 17-19 октября и в северных, Винницкой, Черкасской, 18-19 октября и в Кировоградской, Полтавской, 19 октября и в южных и Днепропетровской областях сильные заморозки 0-5°.

В Украину идут заморозки Фото: Укргидрометцентр В Украину идут заморозки Фото: Укргидрометцентр

Ночью по Киеву 17-19 октября заморозки ожидаются на почве и в воздухе 0-2°. А по области 17-19 октября — сильные заморозки 0-5°.

Диденко также заявила, что 17, 18 и 19 октября в западных, северных и центральных областях Украины в ночные часы вероятны заморозки.

В Карпатах выпал снег

В понедельник, 14 октября, заснежило гору Поп Иван. Фото показал Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Снег на горе Поп Иван Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Температура воздуха в Карпатах снизилась до -3°. Спасатели предупредили об ограниченной видимости.

Напомним, 13 октября Укргидрометцентр сообщил о значительном снижении температуры воздуха ночью в некоторых регионах Украины до конца недели.