В Украине ожидается мороз и мокрый снег: прогноз погоды на следующую неделю (карта)

Согласно прогнозу синоптиков, холоднее всего в северных и западных областях, ожидается снижение температуры до 2-3 градусов мороза. А в Карпатах возможен мокрый снег.

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В конце следующей недели синоптики прогнозируют значительное снижение температуры воздуха ночью в некоторых регионах Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На территории Украины, в понедельник, 14 октября синоптики прогнозируют дожди в западных областях областях, а также в некоторых частях северных и восточных областей. В остальной части Украины дождей не ожидается. При этом дневная температура будет на уровне 8-13 градусов тепла, а ночная — на уровне 3-8 градусов со знаком плюс. На юге страны температура будет выше: местами она поднимется до 14-19 градусов днем. Синоптики прогнозируют в Карпатах снижение температуры до 1 градуса мороза и ночью возможен мокрый снег.

Погода в Украине 14 октября Фото: укргидрометцентр

Во вторник, 15 октября, ожидаются дожди по всей территории Украины. Средняя температура днем составит от 10 до 12 градусов тепла, а ночью – от 6 до 8 градусов со знаком плюс. При этом будет облачно с прояснениями. На юге страны температура будет на уровне 14-16 градусов тепла днем.

Погода в Украине 15 октября Фото: укргидрометцентр

В среду, 16 октября, также на всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют также дожди и небольшое снижение температуры по сравнению с предыдущим днем. Средняя температура днем будет на уровне 9-11 градусов тепла, а ночью — от 6 до 8 градусов со знаком плюс.

Погода в Украине 16 октября Фото: укргидрометцентр

В четверг, 17 октября, ожидается солнечная погода с небольшой облачностью почти на всей территории Украины. Небо больше будет покрыто облаками в восточных областях. На востоке и юге местами ожидаются небольшие дожди, но больше части страны их появление не прогнозируют. Что касается температуры, то в северных и западных областях Украины ночью ожидаются заморозки. Температура снизится до двух-трех градусов мороза. В остальных регионах температура ночью составит от 4 до 8 градусов тепла. Что касается дневной температуры, то в среднем она составит 9-11 градусов со знаком плюс по всей стране.

Погода в Украине 17 октября Фото: укргидрометцентр

В пятницу, 18 октября, синоптики прогнозируют, что дождей не будет по все Украине, местами небольшие осадки возможны на востоке Украины. Ночью также ожидаются морозы на севере и западе страны. Дневная температура по всей Украине должна остаться на том же уровне, что и днем ранее.

Погода в Украине 18 октября Фото: укргидрометцентр

Как уже писал Фокус, изменения климата сделали зимний отдых на месяц короче, чем 50 лет назад. Изменение климата привело к сокращению ледников, повышению температуры и даже закрытию курортов, что поставило под сомнение будущее горнолыжной отрасли.

Также Фокус писал о том, что в столице Украины отопительный сезон начнется ориентировочно с 15 октября, однако эта дата может изменяться в зависимости от погодных условий. Это же касается и остальных регионов страны. При этом мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление продолжает действовать и в этом отопительном сезоне.