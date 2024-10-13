В Україні очікується мороз і мокрий сніг: прогноз погоди на наступний тиждень (карта)

Згідно з прогнозом синоптиків, найхолодніше в північних і західних областях, очікується зниження температури до 2-3 градусів морозу. А в Карпатах можливий мокрий сніг.

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Наприкінці наступного тижня синоптики прогнозують значне зниження температури повітря вночі в деяких регіонах України. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На території України, у понеділок, 14 жовтня синоптики прогнозують дощі в західних областях областях, а також у деяких частинах північних і східних областей. У решті частини України дощів не очікується. При цьому денна температура буде на рівні 8-13 градусів тепла, а нічна — на рівні 3-8 градусів зі знаком плюс. На півдні країни температура буде вищою: місцями вона підніметься до 14-19 градусів удень. Синоптики прогнозують у Карпатах зниження температури до 1 градуса морозу і вночі можливий мокрий сніг.

Погода в Україні 14 жовтня Фото: укргідрометцентр

У вівторок, 15 жовтня, очікуються дощі по всій території України. Середня температура вдень становитиме від 10 до 12 градусів тепла, а вночі — від 6 до 8 градусів зі знаком плюс. При цьому буде хмарно з проясненнями. На півдні країни температура буде на рівні 14-16 градусів тепла вдень.

Погода в Україні 15 жовтня Фото: укргідрометцентр

У середу, 16 жовтня, також на всій території України буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують також дощі та невелике зниження температури порівняно з попереднім днем. Середня температура вдень буде на рівні 9-11 градусів тепла, а вночі — від 6 до 8 градусів зі знаком плюс.

Погода в Україні 16 жовтня Фото: укргідрометцентр

У четвер, 17 жовтня, очікується сонячна погода з невеликою хмарністю майже на всій території України. Небо більше буде вкрите хмарами у східних областях. На сході та півдні місцями очікуються невеликі дощі, але на більшій частині країни їхню появу не прогнозують. Щодо температури, то в північних і західних областях України вночі очікуються заморозки. Температура знизиться до двох-трьох градусів морозу. В інших регіонах температура вночі становитиме від 4 до 8 градусів тепла. Що стосується денної температури, то в середньому вона становитиме 9-11 градусів зі знаком плюс по всій країні.

Погода в Україні 17 жовтня Фото: укргідрометцентр

У п'ятницю, 18 жовтня, синоптики прогнозують, що дощів не буде по всій Україні, місцями невеликі опади можливі на сході України. Вночі також очікуються морози на півночі та заході країни. Денна температура по всій Україні має залишитися на тому самому рівні, що й днем раніше.

Погода в Україні 18 жовтня Фото: укргідрометцентр

Як уже писав Фокус, зміни клімату зробили зимовий відпочинок на місяць коротшим, ніж 50 років тому. Зміна клімату призвела до скорочення льодовиків, підвищення температури і навіть закриття курортів, що поставило під сумнів майбутнє гірськолижної галузі.

Також Фокус писав про те, що в столиці України опалювальний сезон розпочнеться орієнтовно з 15 жовтня, однак ця дата може змінюватися залежно від погодних умов. Це ж стосується й інших регіонів країни. Водночас мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення продовжує діяти і в цьому опалювальному сезоні.